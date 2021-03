Ana Samboal: "Los terroristas de ETA no han entregado sus armas. ¿Por qué no lo hacen?"

En La Moncloa, donde son muy aficionados a la teoría del relato, ya deben saber que para que un relato sea efectivo tiene que ser creíble y verosímil. La política tiene algo de espectáculo pero cuando se fuerzan las cosas, al final se van de las manos. Eso es lo que ha pasado con el acto que se ha montado el presidente del Gobierno en Valdemoro.

Achatarrando las 1.400 armas de la organización terrorista ETA y de los GRAPO. Dice Sánchez que entregar las armas significa algo así como claudicar. Lo que pasa es que los terroristas no han entregado sus armas, esas las han incautado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las de los terroristas continúan en zulos o bien escondidas, o destruidas porque muchas contribuirían a resolver los crímenes de ETA que aún están sin resolver. 857 víctimas, asesinatos y casi la mitad, el 44 por ciento, sin justicia. ¿Por qué no entregan de verdad esas armas?

Otra de las razones que explica que ese acto no sea verosímil es que no han ido las víctimas del terrorismo, los presidentes que han tenido que enfrentarse a la banda terrorista ETA, ni los ministros de Interior. Quizá porque no quería contribuir al relato fantástico de que con esto hemos acabado con ETA.

Más de un acto y más de dos, y más sensatos y sin pasar sobre la sensibilidad de muchas personas heridas por el terrorismo va a tener que hacer Pedro Sánchez para que los españoles entiendan sus pactos con Bildu y sus cesión de las competencias de prisiones al Gobierno vasco.