Ana Samboal: "La Constitución se hizo por un pacto de la ley a la ley"

Celebramos el aniversario de la Constitución, cuando más de uno y más de dos la dan por superada. No tendría nada de particular puesto que la Carta Magna es tan plural, tan garantista, que da cabida dentro de ella a los que no creen en ella. Pero no a los que quieren saltársela. Celebramos este aniversario de la Constitución con los socios que han apoyado al Gobierno en los PGE diciendo que no creen en la monarquía y que no vamos a la república sino a las repúblicas.