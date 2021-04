Ana Samboal: "Los candidatos de la Comunidad de Madrid necesitan algo más de dos tardes de economía"

Vídeo

Si algo ha quedado claro en el debate de candidatos de la Comunidad de Madrid es que necesitan algo más que dos tardes, esa de las que hablaba Jordi Sevilla Zapatero, de economía.

Empecemos por Pablo Iglesias. Promete gafas y dentistas gratis para los madrileños cuando las arcas publicas están vacías. No solo las autonómicas, la de la Hacienda Central. Según el Banco de España tenemos una deuda del 122 por ciento del PIB. ¿De dónde va a sacar el dinero para tanta promesa? Nadie se lo preguntó.

Después vino la candidata de Más Madrid, Mónica García, con un gráfico que no sabía leer diciendo que el paro en Madrid era más alto que el resto de España. La tasa de paro en Madrid está en el 13 por ciento. A nivel nacional en el 16 y medio por ciento. ¿Qué quería decir ese gráfico que le dieron y que no supo defender? Se lo rebatió la presidenta de la comunidad, candidata del Partido Popular, pero tampoco utilizó muchos argumentos para hacerlo. No se lo creía pero en ningún momento sacó su principal aval y es la gestión de una economía más o menos abierta, que en cuarto trimestre del año creció un 4,4 por ciento mientras el conjunto nacional seguía en recesión, con un descenso del 0,4. A Ayuso le hubiera venido muy bien ese dato pero tampoco lo usó.

Lo dicho. Más de una tarde y más de dos necesitan los candidatos, cuando la economía es un asunto fundamental que preocupa y mucho a los ciudadanos.