TRECE responde a 'La Gran Pregunta': ¿Cumplirá Trump sus amenazas para la Franja de Gaza?

Decía esta semana Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, que la paz no es el estado natural de las cosas y que Europa, que ha dejado de ser relevante, está sumida en una especie de utopía que nos impide ver que quizá ya no seamos capaces de frenar la deriva hacia una hipotética guerra mundial.

Conflictos como los de Ucrania, Gaza, Líbano, con implicaciones a escala global están quedando a merced de las decisiones de actores como Estados Unidos, Rusia y China que expulsan de las negociaciones a la Europa de la paz y de la diplomacia mientras se van contabilizando más muertos de los que somos capaces de soportar. Esta noche nos preguntaremos si Europa sigue siendo relevante en un mundo sin reglas. Es una semana decisiva para el futuro del conflicto que se vive en el seno de Europa. Una semana en la que sigue resonando la delirante solución que ofrece Trump para Gaza.

Hoy hablaremos con uno de los periodistas que más conoce de primera mano los conflictos internacionales, Fernando de Haro, director de la mañana fin de semana de COPE. Fue testigo en estos primeros meses del año de la tensa situación que se vive en el Líbano donde estuvo retenido por Hezbolá durante cerca de 24 horas.

Además, a Santa Sede publicaba hace unas semanas un documento en el que alertaba sobre los riesgos de un uso indiscriminado de la inteligencia artificial y de sus múltiples amenazas a la paz, la verdad, la democracia o a la dignidad de la persona cuando esta no se utiliza con criterios morales. No es la primera vez que se pronuncia sobre estos asuntos, pero en esta ocasión dedica una buena parte del texto a la necesidad de no otorgar a esta tecnología la dimensión humana que hoy no tiene.

Hoy sigue siendo un tema de debate la necesidad de sentar a dialogar las humanidades con la técnica como vía para alcanzar una buena gobernanza. Fruto de estas reflexiones hay publicaciones y proyectos que muestran los frutos de una tecnología cuando se pone al servicio de los más vulnerables. Son cuestiones para las que vamos a buscar respuestas con Domingo Sugranyes y Alezeya Sánchez Lizcano.

