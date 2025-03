"No lo puedo soportar": dos directivas relatan la situación recurrente que han vivido en su trabajo por el hecho de ser mujeres

En determinados sectores, donde hay una exigencia profesional importante desde el punto de vista del tiempo y de la dificultad de conciliación, el estar arriba se complica. Marlen Estévez, abogada y fundadora de una entidad que promueve el talento femenino en el ámbito legal, y Elena Herrero, directora del Observatorio de Medios y de Ethosfera, demuestran que se puede llegar a lo más alto y explican cómo: “El principal ingrediente de la receta es elegir correctamente a tu pareja o a tu marido. En mi caso, yo tengo dos hijos y creo que el ingrediente fundamental para poder tener una carrera de éxito es tener una vida de equilibrio, una vida estable a nivel familiar”, confiesa Marlen.

Por su parte, Elena, también madre de dos hijos, se muestra totalmente de acuerdo en que la familia es clave en el camino para lograr alcanzar las metas a nivel profesional. “Yo tuve a mis hijos muy tarde y es verdad que he vivido muy ligera durante un montón de años. Y luego, cuando ya empiezas a tener que asumir esa responsabilidad maternal y de acompañar a dos criaturas que dependen absolutamente de ti, el ingrediente, y lo tengo clarísimo, es tener una pareja que le encante estar con los niños y la vida doméstica, y eso ayuda mucho”.

Momentos que evidencian desigualdad

Elena recuerda haber vivido una “igualdad absoluta” en el colegio y en los primeros años de carrera, pero cuando se incorporó a trabajar, comenzó a experimentar situaciones que evidenciaban desigualdad: “Hay un momento en el que empiezas a notar que tu salario no es igual que el de tus compañeros, o que te están explicando los jefes lo que tú les has explicado ya varias veces, y te tienes que tragar lo que ya les has explicado. Eso lo puedo soportar”. En estos momentos y situaciones incómodas, Elena siempre ha encontrado la forma de hacerse valer: “Puedo decir, por experiencia personal, que cuando te plantas y cuando negocias que tu salario tiene que ser igual, y lo negocias con fundamento y con racionalidad, oye, ahí hay un cambio, por lo menos, en mi experiencia, y lo logras”.

Marlen, como abogada, se ha encontrado en situaciones parecidas donde, por ser mujer, se ha sentido ignorada: “Ir con mi asociado a una reunión, y no me miraban a mí, daban por hecho que el socio del despacho era él. Te sientes como invisible. Y me ha pasado 250 veces, preguntarme, ¿y cuándo viene el abogado?, y tener que aclarar que yo soy la abogada. Estas situaciones antes me incomodaban muchísimo y me generaban inseguridad, pero ahora me da risa”.

En 'La Gran Pregunta' de TRECE, ambas confesaban sentir que las mujeres “todavía no han conseguido tomar decisiones desde la libertad”, apostando por lo que realmente quieren en su vida y no por lo que los demás esperan de ellas. Además, más allá de las barreras que se encuentran, consideran muy importante que las mujeres tomen una actitud proactiva y logren vencer las creencias limitantes, siempre entendiendo el cambio hacia la igualdad como una colaboración entre hombres y mujeres.