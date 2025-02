"No estamos haciendo nada": Una experta en estrategia digital señala la clave para que Europa compita en la carrera tecnológica con Estados Unidos

En el último programa de 'La Gran Pregunta' se ha abordado el tema de la inteligencia artificial como una amenaza. Esto está muy relacionado, incluso, con propuestas como la que hace Donald Trump, que incorpora en su gobierno a Elon Musk, y muchos lo interpretan como la tecnología entrando en la política.

Domingo Sugranyes, director del Seminario Permanentes de la Fundación Pablo VI, considera que “no es una amenaza, en absoluto” y añade que se trata de “un desarrollo que viene de mucho antes de Trump. En todo caso, Trump utiliza una situación existente, que es la fuerza de Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, sino también otros países, China, en particular, en los avances que llamamos inteligencia artificial, en mi opinión, mal llamada”, puntualiza. Para Domingo, los avances tecnológicos son inevitables: “Tenemos que aceptar el cambio, tenemos que estar en el cambio, y las tecnologías, como el arco y la flecha, mata a personas o sirve a la caza, pues es un poco la situación”.

A pesar de que la tecnología tiene sus cuestiones positivas, algunas veces se utiliza o se interpreta como una amenaza. Los gobiernos quieren tener esa tecnología bien controlada y ejemplos de ello son Xi Jinping, donde la tecnología es una tecnología del Estado, las empresas son del Estado, o Donald Trump con un Elon Musk que es su mano derecha. Alezeya Sánchez Lizcano, directora del Digital Business World Congress DES2025, considera que la tecnología “no es una gran amenaza, sino que es un tema que tenemos que tomarnos muy en serio. Llevamos mucho tiempo con la inteligencia artificial en la mesa, pero es un tema que, efectivamente, puede tener unas implicaciones a nivel social, político y económico muy fuertes, y los gobiernos las utilizan, utilizan la inteligencia artificial”.

Alezeya advierte que “somos los ciudadanos los que tenemos que tener ese criterio, para entender qué es lo que está pasando, que, en mi opinión, es lo que más falta, es decir, somos todos superusuarios, pero muchas veces no entendemos bien qué es lo que está detrás, y se habla de la inteligencia artificial como un concepto, tecnológico, un poco etéreo, pero realmente tiene una serie de implicaciones muy concretas”.

¿Qué posición ocupa Europa?

Mario Draghi dice que somos poco competitivos, y que Europa se está quedando fuera de esta carrera tecnológica. “Es cierto que son empresas americanas las que han tenido el genio, hay que reconocerlo, al utilizar la huella digital y de explotarla de una forma extraordinariamente sorprendente, y muy útil, y muy atractiva”, explica Domingo. “Pero Europa ha emitido normas, efectivamente, en lo que es su campo de competencias, que es básicamente la competencia, la protección de la competencia, la lucha contra los oligopolios, y la protección de las personas, de los datos, etc., en campos que son de su competencia. Europa ahora está reaccionando, se acaba de anunciar la presidenta Von der Leyen, que va a hacer grandes inversiones, donde se hablaba de 200.000 millones de euros en desarrollos de aplicación de la inteligencia artificial, y tenemos muchas claves de su utilización, y ahí está donde está realmente la clave hoy, y los problemas éticos también, en el uso, y hay 450 millones de clientes en Europa”.

Algunos consideran que Estados Unidos inventa la tecnología, China la copia y Europa lo único que hace es regularla. “Los valores europeos, creo que en vez de que sean nuestro freno, podrían ser nuestro valor competitivo”, añade Alezeya, “si tú inviertes mucho dinero, pero no haces una estrategia de fondo que realmente impulse el producto, y estás en un mercado capitalista, donde vas a competir igualmente con la tecnología de otros países, va a seguir estando TikTok, va a seguir estando Meta, van a seguir estando todos los big players, realmente no estamos haciendo nada, tenemos que ser capaces de competir con ellos, si queremos un mercado completamente democrático abierto, el ejemplo que has mencionado China antes, ellos han seguido una estrategia muy inteligente en los últimos años, nosotros no tenemos ningún tipo de información, de datos de la sociedad china, y ellos tienen todo de nosotros”.