Eduardo Serra reacciona a las declaraciones del Gobierno sobre el gasto en defensa: "La democracia no asegura que los gobernantes sean competentes"

El Gobierno, en especial el ala socialista, tiene ante sí el reto de convencer a sus socios parlamentarios de la necesidad del rearme europeo y de la utilidad de seguir integrados en la OTAN. Quizá por ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trate de suavizar el tema reclamando a la Unión Europea hacer pedagogía para explicar que el aumento del gasto en seguridad que se necesita no se ciñe a un término utilizado como el de "rearme" y que ratificó que no le gusta: “Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera”. Así, encuadrado en un concepto más amplio como el de seguridad, ve Sánchez que el rearme tiene que englobar a la ciberseguridad o a la defensa frente ataques híbridos.

Candela Ordóñez / Europa Press



El reto del PSOE en este sentido es complicado, ya que la mayoría de los socios del bloque de la investidura han evidenciado su rechazo al plan de rearme europeo y piden salir de la Alianza Atlántica. Se pudo constatar en el debate en el Congreso esta semana de una moción del BNG, cuya votación se desgranó en diferentes puntos el jueves y en los referidos al rearme y la OTAN, los socialistas se alejaron incluso de su socio del gobierno de coalición, Sumar.

Eduardo Serra reacciona a las declaraciones de Sánchez sobre Defensa

Existe una evidente división dentro de nuestro país sobre esa necesidad de aumentar el gasto en defensa, en rearmarnos. Eduardo Serra, exministro de Defensa, reacciona, lamentándose, al escuchar a estos dirigentes políticos, hacer declaraciones como las anteriormente expuestas: “Yo creo que, por desgracia, es interesante ver eso. La democracia no asegura que los gobernantes sean competentes. Hay veces expresiones, frases, pensamientos que demuestran palmariamente una ignorancia absoluta del mundo exterior”, aclara y trata de explicar a qué se debe este fenómeno: “En España no hemos estado en las dos grandes guerras europeas y parece que la última guerra que tuvimos en territorio español no civil es la invasión napoleónica, hace más de 200 años. Luego, no es raro que el sentir del pueblo sea lejano a las necesidades de defensa”. A pesar de ello, Serra considera que “es de esperar que la clase dirigente le enseñara al pueblo, hiciera pedagogía, pero por desgracia se hace muy poco”.





En cuanto a las declaraciones del presidente del Gobierno, tratando de centrar el debate en si está bien o mal denominar rearme al aumento del gasto en defensa, el exministro reconduce el foco: “Mire usted, en la historia europea de la filosofía se ha hablado mucho del nominalismo. ¡Llámelo como quiera, pero hágalo! “No me gusta esta palabra”, bueno, pero para mí no es un problema que le guste la palabra. ¡Llámelo usted como quiera, pero hágalo! El nominalismo frente al realismo son cosas que en momentos de urgencia como los actuales se conectan mal con la realidad”.

“Si usted no tiene capacidad de defenderse... No tiene ni escuela ni hospital”

Eduardo Serra trata de dar sentido a por qué algunos políticos no dicen abiertamente realidades como que lo fundamental para un Estado es que tenga capacidad de defensa y que esto, en gran medida, es lo que ha asegurado los más de 70 años de paz que llevamos en Europa: “Hay que tener en cuenta que el político, por antonomasia, no dice tanto lo que piensa, porque vive gracias al voto ajeno. Entonces, dice lo que piensa que le gusta al elector. Y, por tanto, no es una voz auténtica. Están hablando lo que creen que es mejor recibido por el electorado potencial”. Además, el exministro de Defensa aclara el debate populista de que el dinero en defensa estaría mejor invertido en infraestructuras públicas: “Hay una cuestión que es la consideración sectorial de los presupuestos del Estado. Cuánto gasto en defensa, cuánto gasto en educación, cuánto gasto en sanidad… Si a la gente le preguntamos, ¿Usted qué quiere? ¿Una escuela, un hospital o un helicóptero? Todo el mundo va a querer una escuela o un hospital. Pero, si usted no tiene capacidad de defenderse... No tiene ni escuela ni hospital. Exactamente. Entonces, no es, prefiero el sector defensa al sector salud. No, no. Es, si no tiene usted la base esencial, si no mantiene usted la base para poder decidir lo que usted quiera, entonces no va a poder elegir. Vamos a tener esos requisitos primarios de un Estado para luego poder hacer lo que nos parezca mejor al electorado”, que, según Serra, aquí el problema principal de que el ciudadano no tenga las prioridades claras es la falta de conocimiento y de pedagogía por parte de la clase política.