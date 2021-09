La Soraya más auténtica y sincera se sube a ‘La Azotea’ de TRECE para reivindicar su valor como mujer

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este martes, a una invitada de lujo: Soraya. La cantante estrena nuevo single, “Soy esa mujer”, y ha querido estar con nosotros presentándolo a pesar de estar a punto de dar a luz a su segunda hija: “El día que me puse de parto de mi primera hija estaba trabajando, haciendo un reportaje en el aeropuerto de Madrid, así que habéis hecho bien en pedir la ambulancia”. Soraya sigue trabajando hasta el último momento.

Soraya, en algunas de sus entrevistas, ha confesado que el hecho de estar embarazada le ha afectado en algunos trabajos: “Me refiero a que se me caigan conciertos por estar embarazada. Las marcas se enteran de que estás embarazada y deciden suspender porque “no se la quieren jugar” y esto pasa. Me pasó al quinto mes con Manuela. Shakira estuvo haciendo gira hasta los 8 meses, Edurne ha cantado una semana antes de dar a luz”. Soraya habla abiertamente de esta realidad que es un problema para muchas mujeres.

También ha contado las ganas que tiene su hija de tener una hermana: “Manuela es una niña muy activa y se aburre sola. Mamá y papá trabajan y los vecinos son mayores y ella necesita una muñeca para jugar. Lo primero que me dijo es que le va a pintar la cara”. Además, Soraya ha desvelado el significado de sus nombres: “Manuela era el nombre de mi abuela, que era el pilar central de la familia, y es un nombre con mucha personalidad. Y, os voy a confesar, que yo a Olivia le hubiera puesto Catalina. Pero Manuel y Catalina era como demasiado peso histórico. No teníamos ni idea, porque pensábamos que era chico y le íbamos a llamar Mauro. Y habíamos plantado tres olivos en la puerta de casa y se quedó con Olivia”.

El último single de Soraya: “Soy esa mujer”

Soraya presenta nuevo sencillo, un tema cargado de fuerza y un mensaje muy necesario: “Es importante saber quién eres y comprenderse. Me estoy leyendo un libro que se llama “Encuentra tu persona vitamina” y dice que comprenderse es curar. Yo utilizo el espejo en el videoclip porque proyecta nuestra imagen, pero voy más allá de lo superficial. Es aceptarse tal y como eres. A mí me ha pasado con 39 años, y aceptando mis cosas malas soy mucho más feliz. Creo que es necesario”.









La Soraya más sincera y auténtica

Soraya es una mujer sincera y revelaba en un coloquio su malestar con el equipo de TVE que le acompañó en Eurovisión:“Mi problema no es TVE es la gente que trabaja. Tienen su salario al final de mes y les da exactamente igual, TVE no los va a dar de baja porque les va a costar un pastón echarlos y quien paga el pato es el que representa el país y lo pasamos fatal”. La cantante tenía muchas ganas de decir lo que pensaba. “Ahora me río de quedar penúltima, pero en aquel momento me dolió muchísimo”.

Soraya, además, también reivindica su derecho a expresarse en público como cualquier persona: “Yo no soy ejemplar porque soy esa mujer que comete fallos, la que grita, la que llora… no me toméis como ejemplo, pero, si vienen a tocarme las narices voy a contestar porque antes de artista soy persona”.