Las lecciones de vida de Irene Villa en ‘La Azotea’ de TRECE: “El túnel sirve para aprender y evolucionar"

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este martes, a una invitada muy especial: Irene Villa. La periodista, escritora y deportista ha sacado un hueco en su agenda para estar con Antonio Hueso y María Ruiz porque nuestra invitada es madre de tres hijos, tiene proyectos, conferencias, entrenamientos de esquí adaptado, charlas motivacionales… “A veces me cuesta gestionar el tiempo, pero como buena psicóloga es fundamental el ejercicio físico. Estoy muy feliz, porque después de un año, hemos podido seguir trabajando y dando lo mejor de nosotros. Hay que aprovechar cualquier momento”.

“El deporte me aporta equilibrio y paz mental. Es un tiempo muy bien invertido contigo mismo”

Este año, Irene Villa ganó el descenso del Sella: “Lo hacemos todos los años, el descenso para personas con discapacidad, y siempre hacían podio hombres, porque va una persona con discapacidad con una persona que compite. Y yo fui con Felipe, un chico con Polio porque no había voluntarios por la pandemia, y nos pusimos juntos y quedamos terceros. Y fue un honor porque la segunda también fue una mujer”.









Nuestra invitada también nos acompañó en dos etapas del Camino de Santiago, este verano, durante la emisión de ‘Diario de un peregrino’ en TRECE, y así nos relataba su experiencia: “Hice algunas etapas con la ‘handbike’ y la experiencia me encantó. Javier Escartín fue maravilloso, y su equipo, y las imágenes son preciosas”. También nos relata los testimonios que le marcaron: “Conocimos a un cura, de 33 años, con el que tuve mucha conexión, encantador. Me mandaba vídeos y mensajes. También otra familia de Sevilla. El Camino está genial por lo espiritual, pero también por las personas que te ayudan durante el Camino”.

Como apuntaba al principio, una de las cosas fundamentales para Irene es el deporte, y así nos contaba qué le aporta en su día a día: “Equilibrio y paz mental. Cuando tenemos estrés y queremos llegar a todo, nos vamos agobiando… es tu momento de soltar la energía y un momento contigo. También recomiendo mucho las meditaciones porque mejora tu actitud y tiene muchos beneficios físicos y psicológicos. Es un tiempo muy bien invertido contigo mismo”.

Irene Villa, además de deportista, es escritora de numerosos libros. Dos de ellos tienen un valor especial porque relatan experiencias de su vida: “Saber que se puede” y “Los ochomiles de la vida”: “El primer libro lo escribí porque Nieves Herrero le dijo que tenía que escribir sobre mi vida. Cuando pasé una etapa difícil de mi vida me puse a escribir con 25 años y con 40, que tuve otra crisis, escribí el segundo. Este segundo es el que más valor tiene para mí porque cuento las caídas, el divorcio, la muerte de una amiga, la pérdida de mi cuarto bebé… una serie de cosas de las que saco la lectura positiva y saco un aprendizaje. El túnel es para que uno aprenda y evolucione”. Además, Irene nos da las claves para conseguir este cambio: “tienes que tener fe, confianza en que lo mejor está por venir. Abrazar la tristeza, aceptar la pérdida… dar otro enfoque a tu vida, y te das cuenta de que no es lo que tienes, sino lo que interpretas de eso que tienes”.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Irene Villa?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. La primera caja de Irene Villa contenía una foto de sus pequeños de 9, 6 y 5 años: “Nos metemos todos juntos en la bañera. Esos momentos son por los que das gracias y le dan sentido a la vida. Ni medallas, ni premios… mis hijos. Estos momentos no vuelven. La semana que estoy con ellos afino mucho mi agenda para estar el máximo tiempo posible con ellos. Se me cae la baba”.

En la segunda caja se encontraba el Premio Nº1 de CADENA 100 que entregó, este año, a la organización sin ánimo de lucro DYA: “Son maravillosos. Me emocionó mucho porque a mí me salvó la vida una ambulancia”

Irene Villa responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección personas conocidas del invitado le realizan las preguntas para conocer facetas desconocidas de su vida. La primera la ha formulado José Luis Pérez, presentador de ‘TRECE Al día’ en TRECE: “¿Cómo entiendes el concepto del perdón?”, a lo que Irene contestaba, “Hay que acordarse de las víctimas siempre. Sería una traición que los olvidemos. Perdonar significa liberarte sin tener que vivir con dolor y resentimiento que es lo que ocasiona un hecho tan dramático como que te dejen sin tu padre o sin tu hijo. Yo no sé qué hubiera hecho si a mi madre la asesinan, pero les digo que nadie les va a devolver a su hijo, pero el perdón mejora tu vida, tu futuro. Creo que es la única manera de volver a la vida después de un hecho tan terrorífico, que puede ser esto o una infidelidad, una humillación… Creo que el que no perdona es el único que sufre”.

La segunda pregunta la hace Raquel Caldas, presentadora de ‘La Lupa’ de TRECE: “¿En quién te apoyas en los momentos más complicados?”, Irene tenía clara la respuesta, “En mi madre. En los momentos más difíciles ella no le da vueltas a las cosas, no anticipa… ella está en el ser, en el espíritu. Ella me ha enseñado cómo hay que vivir y a relativizar las cosas. La gratitud también es muy importante, se trata de dar la vuelta a lo que te ocurre”.