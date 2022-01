Jáuregui, en TRECE: “Si 11 millones de personas en exclusión no justifican un Pacto de Estado, ¿qué lo hace?"

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a uno invitado muy especial: Fernando Jáuregui. Con más de 50 años de trayectoria y 39 libros a sus espaldas, Jauregui comenzaba su entrevista apuntando que “hay cosas que me queda por hacer todavía”. Fernando está escribiendo su libro número 40 sobre la evolución del socialismo y para ello ha realizado 100 entrevistas: “He hecho todas solo me quedan dos pendientes, que no han querido contestar. Uno es el presidente del Gobierno y el otro es un histórico del PSOE, Alfonso Guerra”.

¿Cuál es el secreto de una buena entrevista?: “Desconcertar al entrevistado. A mis alumnos les digo que su obligación es ponerme en un aprieto, que no sepa qué contestar. Otra cosa es que el entrevistado se levante y se vaya, que alguna vez me ha pasado. También, a veces voy a tertulias que son muy aburridas, cuando te toca con compañeros con los que no acabas de entenderte”.

Fernando Jáuregui estudió derecho, aunque ha desarrollado toda su carrera profesional como periodista: “Mi padre me obligó a estudiar derecho y dejé dos asignaturas sin terminar. No me gustaba nada, desde el primer momento supe que iba a ser periodista”. Aunque ha tocado prácticamente todas las ramas del periodismo, todavía le quedan cosas por hacer: “Me gustaría hacer periodismo deportivo, que puedes decir lo que te da la gana y, además, viajas”.

“La clase política de ahora no es la misma que en 1977. Yo estaba allí ya. Aquellos lo daban todo por el servicio público del país. Hemos disminuido la altura moral e intelectual de nuestra clase política, y de la mediática”, puntualiza Fernando Jáuregui. También ha expresado que le da “vergüenza” ver a compañeros de profesión actuar como expertos en vulcanología o virología., por ello también siente “vergüenza” escuchar a Garzón hablar de esa forma de la alimentación y las granjas y añade que “el error es olvidarte de que eres ministros”.

“No he venido a hablar de mi libro”

Aunque Fernando Jáuregui asegura no haber venido a hablar de su libro, María Ruiz no ha podido evitar preguntarle por este libro número 40 en el que está trabajando: “Llega un momento en el que vuelcas todo lo que has aprendido en una obra. Pero antes de periodista soy ciudadano, y me preocupa lo que está ocurriendo en este país. Nunca pactamos, y este país necesita pactos de estado importantes. Cáritas dice que hay 11 millones de personas en exclusión en este país, si esto no justifica un pacto de Estado ¿qué lo justifica?”. Además de todo esto, Fernando Jáuregui también ha opinado sobre otros temas de actualidad como la salida del rey Juan Carlos de España. Dale al PLAY para ver la entrevista completa.