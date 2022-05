Gemma Cuervo, en TRECE: sus años en ‘Médico de familia’, la sorpresa de su hija y el recuerdo a su marido

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este martes, una invitada muy especial: Gemma Cuervo. A sus 85 años, la actriz ha sido pionera para muchas mujeres en España en el mundo de la interpretación: “Yo miro mi vida hacia atrás y digo “ole”. Haber sido comprendida por mi marido, que falleció hace ocho años, pero la vida es así de cruel. Nuestra vida fue normal con nuestros tres hijos, un matrimonio que trabaja a unas horas en las que el reto de la ciudadanía descansa”.

Gemma Cuervo nació con el veneno del teatro dentro: “Era el veneno de la interpretación y del arte”. La actriz ha tenido una vida muy atípica y recordaba uno de las primeras veces que se subió a un escenario: “De pequeña tenía mucha ilusión y me llevaban a ver obras de teatro. Estudié peritaje mercantil, pero no me sirvió de nada”. Gemma Cuervo debutó profesionalmente con Adolfo Marsillach en la obra ‘Harvey’.

En 1969, Gemma Cuervo formó una compañía propia junto a su marido, el también actor Fernando Guillén: “Yo estaba en casa y vino un amigo con otro amigo, que era mi marido, y así comenzó todo. No hacía daño a nadie. Era un hombre bellísimo, con un alma bellísima”. Fernando Fernán Gómez le propuso participar en la película ‘El mundo sigue’: “En España no la dejaron estrenar. Es una excelencia de película. Muchísimos años después se estrenó. Era muy joven y hacía de todo”.

En los 90, llegó ‘Médico de familia’ con Emilio Aragón: “Esos rodajes fueron maravillosos. Era mucho trabajo, pero era muy bonito rodarlo y muy querido. También trabajé con mi hija Cayetana y es muy entrañable. Es la saga que sigue. Ella ya ocupa un lugar considerable dentro del mundo. Es la primera mujer que es directora de la Academia de las Artes Escénicas”. ¿Los desayunos de ‘Médico de familia’ eran de verdad?: “No, era simulado, igual que cuando te mueres: no te mueres. Todo es simulado”, bromea.

Uno de los papeles más famosos de Gemma Cuervo fue el de Vicenta Benito en la serie de ‘Aquí no hay quien viva’: “Fue estupendo y muy divertido. Yo al personaje le presté todo. Éramos tres y siempre estábamos juntas, aunque cada una era de una forma distinta. Nos llevábamos muy bien y era muy agradable trabajar juntas. Yo adoro mi profesión y es lo más hermoso de mi vida”.

Natalia Guillén Cuervo sube a ‘La azotea’ para sorprender a su madre

“En Navidad, cuando trabajaban fuera de Madrid, éramos una familia nómada y pasábamos las navidades entre cajas y tomábamos las uvas sobre el escenario. Mi padre hacía coincidir el descanso de la función por las uvas y las escuchábamos por la radio. Mi padre era mi rey”, recuerda Natalia. Gemma Cuervo se emociona al ver las fotografías del pasado junto a su familia.

Gemma recuerda una anécdota con su profesor de latín: “Estaba pasando lista y me preguntó ¿cómo te llamas? Y le dije: Gemma Cuervo, y no me oyó bien y me preguntó: ¿Cómo que no te acuerdas?”. Gemma asegura que de lo que más orgullosa está es de sus hijos, y ahora de sus nietos y biznietos: “Hay uno que se llama Juanito con el que tengo complicidad, nos miramos y nos reímos los dos”.

Dale al PLAY para escuchar la entrevista completa a Gemma Cuervo.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Gemma Cuervo?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. El interior de la primera caja escondía una foto: “Soy yo en ‘Los hijos de Kennedy’. Me parezco a Cayetana. Este traje era todo de lentejuelas rojas, lo tengo en casa”.

En la segunda caja había una caja de cristal con una figura: “Este era el traje que me hicieron, que pesaba 83 kilos, para ‘Contradanza’. Lo guardo aquí porque me lo regalaron los propios que me hicieron el vestido”.

La tercera contenía un premio: “Este es el Ondas. Tengo dos iguales. Este es del 67. Era de las primeras veces que daban este premio. El año pasado he recibido el Premio Max de Honor a toda una carrera. Cuando entrábamos a un restaurante, la gente se ponía en pie y nos aplaudía”. El último trabajo en vivo de Gemma Cuervo fue interpretando a la Celestina en 2011.