Fernando Rueda relata en TRECE las consecuencias de indagar en el espionaje: “El CNI me ha seguido”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles , a un invitado muy especial: Fernando Rueda. El periodista y experto en asuntos de espionaje ha contado detalles de su último libro ‘Al servicio de Su Majestad’. “Es algo que ocurre en España y que ocurre en todo el mundo y es que hay unos servicios secretos que actúan por debajo del suelo y que hacen que funcionen las cosas. A veces entendemos por qué han ocurrido muchas cosas”.

‘Al servicio de Su Majestad’ narra las relaciones de la Corona con los servicios secretos durante medio siglo: “Yo estaba encerrado en casa y me llama la editorial y me propone el tema y pienso que se me tenía que haber ocurrido a mí. El libro va del 75, cuando es nombrado rey Juan Carlos, hasta hoy. Es la historia de cómo el rey utiliza a los espías, pero también es la historia de cómo los espías controlan cada minuto de la vida de Juan Carlos. Cómo se enteran de con quién se junta, quiénes son sus novias… Cuando empieza a vivir en La Zarzuela, hay gente que cuenta que hablaba bajito y se extrañaban y era porque no se fiaba de la propia gente que trabajaba ahí porque luego podía contárselo a Franco”.

¿Cómo ha sido el proceso de documentación para escribir un libro de espionaje?

A raíz de escribir este libro, ¿habrá tenido Fernando Rueda algún coqueteo con los servicios secretos?: “El servicio secreto español es excesivamente bueno para lo que la gente piensa. Todos estos años me ha pasado de todo. Recuerdo cuando alguien que era amigo mío hizo de intermediario para que les escribiera artículos. Una vez entraron en mi ordenador. El CNI me ha seguido, he detectado los movimientos, pero el CNI español no es como el ruso, que te envenenan. Pero ellos sí que te controlan, que es su trabajo y el mío es sacar a la luz lo que hacen”.

“También han llegado a entrar en mi casa. Era una Nochevieja y estaba fuera de casa. Yo no estaba conectado a la red por lo que la única forma de acceder a mi ordenador era estar en casa. Yo noté algo raro en el ordenador cuando llegué y cuando fue la presentación de mi libro y el director del CNI, Javier Calderón, dijo que no le había gustado lo que contaba de sus dos hijos y eso estaba en la versión de mi ordenador, pero no en la versión final publicada”, explica Fernando.