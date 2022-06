La entrevista más divertida de Nieves Herrero: las enseñanzas de Jesús Hermida y sus grandes pasiones

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, una invitada muy especial: Nieves Herrero. La periodista ha comenzado la entrevista recordando sus años en TRECE: “Teníamos a gente muy buena colaborando y fue una época muy buena. Todo lo que sea comenzar un proyecto es muy bonito. Siempre eme apunto a los sitios donde está la ilusión de la gente”. Durante la entrevista hemos conocido el lado más personal de Nieves Herrero: sus mañanas y tardes de natación, la pintura como una de sus grandes pasiones… ¡Y mucho más!.

‘El joyero de la reina’, el último libro de Nieves Herrero

El décimo libro de Nieves, nacido en la pandemia, está dedicado a su nieto Nico: “Yo leo con él, aunque tenga un año. Cuando llego a casa me empieza a sacar cuentos”.

Nieves Herrero relata cómo surge ‘El joyero de la reina’: “Fue hace ocho años cuando los García-Ansorena me comentaron que tenía que conocer el joyero de Victoria Eugenia y me enseñaron unos bocetos que me gustaron mucho”. Durante la pandemia retomó esta historia y se paseó por los palacios recopilando documentación: “Narra la vida de una reina muy desconocida, la última nieta de la Reina Victoria de Inglaterra, que llega a España muy enamorada para casarse con Alfonso XIII. Cuando está a punto de llegar al Palacio Real, lanzan una bomba en un ramo de flores y muere parte de su Guardia Real y, con su traje manchado de sangre, hace su entrada en España”.

La carrera profesional de Nieves Herrero

¿Cómo ve Nieves Herrero el periodismo actual?: “Yo creo que los jóvenes han nacido en otras circunstancias donde saben cuáles son los derechos. Yo estuve diez años sin cobrar y mi padre me preguntaba si esta profesión me iba a dar para vivir. Me he encontrado jóvenes que no son nada flojos, que lo están dando todo y creo que depende de la vocación. Esta es una profesión muy atractiva que atrae a gente que quiere ser famosa y hay gente que es feliz sin estar delante de la cámara. No eres más importante porque alguien te conozca”.

“Cuando empieza la rutina me pongo triste porque es hora de irse”, apunta Nieves Herrero que ha tenido que comenzar de cero muchas veces a lo largo de su carrera profesional: “Me he ido de sitios importantes a sitios menos importantes porque me encanta empezar de cero”. Durante los años 1987 y 1989, Nieves trabajó con Jesús Hermida en TVE: “Una cosa muy bonita es que cuando pillaba a alguien jovencito mirándose en pantalla le quitaba de pantalla y decía que cada cosa a su tiempo porque creía que hay que darle la misma importancia a lo que se hace por detrás de las cámaras”.

Durante la entrevista se han recordado los grandes momentos de Nieves Herrero con artistas de la talla de Rafaella Carrá, Backstreet Boys o Michael Jackson.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Nieves Herrero?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido, un objeto que les traerá buenos recuerdos. La primera caja escondía una portada de periódico en la que aparece Nieves Herrero preguntando a Felipe González: “Lo primero que hice en periodismo fue ir al Congreso de los Diputados y Felipe González había sido recién nombrado presidente. Yo le pregunté si me podía dar las primeras declaraciones y no se grabó nada y volví a pedirle de nuevo unas declaraciones”.

En la segunda caja se encontraban un sello: “Es un sello conmemorativo de la radio y pusieron a dos generaciones: la generación de Iñaki Gabilondo y Luis del Olmo y la de Luis Herrero y yo. Me hace mucha ilusión salir ahí con estas figuras. Había muy pocas mujeres en la radio”.

La última caja contenía la Antena de Plata: “Este premio se da de periodista a periodista y es de plata porque es de radio, las de oro son las de la televisión. La suerte hace mucho, tuve suerte aquella vez que me puse al lado de un político y me vi delante de Juan Pablo II en el besamanos. No sé cómo lo hice, pero acabé haciéndole unas preguntas. Todos estos momentos están detrás de los premios y piensas que valió la pena”.

Nieves Herrero responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a preguntas indiscretas formuladas por personas que los conocen muy bien. La primera pregunta viene de la mano de Alejandro, compañero de Nieves en Onda Madrid:¿Cuáles son los alimentos más extraños que has mezclado en una comida?: “Me gustan las mezclas. Él se refiere… les choca mucho que me guste tomar boquerones con café. Puedo mezclar muchas cosas extrañas”.

La segunda pregunta la formulaba Luis Zubeldía: ¿Has encontrado algo que no quieres revelar sobre algún personaje importante de nuestros tiempos?: “Sí, hay cosas que ha habido que guardar porque se hacía más daño que otra cosa. Él lo sabe las cosas que he tenido que callar… no solo en libros, también en entrevistas. Creo que valgo más por las cosas que callo”.

Por último, Manuel Velasco preguntaba quién cree que es el siguiente gran periodista en coger su relevo: “Te hablaría de tantos… tengo a gente tan buena… sabes que me encariño con la gente y el equipo es el equipo”.