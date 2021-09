El emotivo recuerdo, de Llum Barrera e Iñaki Miramón, a Quique San Francisco en ‘La Azotea’ de TRECE

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este martes, a unos invitados de lujo: Llum Barrera e Iñaki Miramón. Los dos actores están de estreno: “Hay muy buena respuesta de la gente que quieren normalidad. Les apetece mucho salir y hay mucha oferta de ocio”, se alegra la actriz e Iñaki añade: “Se está perdiendo el miedo. Es muy seguro y desinfectan la sala después de cada función”, sobre la situación actual en el mundo de la cultura.

Hace unos días, Llum Barrera e Iñaki Miramón protagonizan “Onán”, una comedia en el teatro Infanta Isabel de Madrid. “Es una historia de Nacho Faerna que habla de problemas de matrimonio a raíz del hijo adolescente, que dan muchos dolores de cabeza, aunque eso ya pasa desde que estás embarazada”, bromea Llum. La comedia irónica ilustra el conflicto entre los padres a la hora de hacer frente a cómo educar a su hijo. “Hay un conflicto inicial por el niño y eso deriva en un cuestionamiento de los 20 años de matrimonio. Es una radiografía de la pareja y sus problemas, nosotros lo pasamos mal, pero el público lo pasa bastante mejor”.

Uno de los motivos del conflicto son “las pellas”, el hecho de saltarse las clases, y en ‘La Azotea’ hemos salido a la calle para conocer los motivos por los que los espectadores han llegado a “hacer pellas”: “Para estudiar”, para ir a casa de mis amigos”, “era el día después de salir de cañas”, “las hice en la universidad para dormir”. Todos estos ejemplos han hecho que Llum haga memoria y confiese: “Las hice para ver Falcon Crest, tenía latín y vino el profesor a buscarnos”. Por su parte, Iñaki cuenta que “en lugar de ir a clase me quedaba jugando a ping-pong que era muy bueno precisamente por eso”.

Es la primera vez que Llum e Iñaki trabajan juntos en una obra de teatro. Anteriormente han trabajado en series como “Amar es para siempre” y “Con el culo al aire”. Ambos se han quedado muy sorprendidos cuando Antonio Hueso les han confesado que él también aparece en la serie de “Amar es para siempre”, ya que es la voz del locutor de radio. Llum e Iñaki se conocen muy bien y tienen muy buena conexión: “Hasta que tienes el texto bien cogido hay muchas lagunas que son muy claustrofóbica y el compañero te salva”, cuenta Iñaki y continúa Llum destacando que “pasas muchas horas en el proceso de ensayo y te haces amigo del alma”.

‘ReTRECEder’ con Llum Barrera e Iñaki Miramón

En esta sección destacamos los momentos más relevantes de la vida del invitado. María Llum Barrera nació un 30 de noviembre en Alcudia, Mallorca. Actriz, humorista y presentadora, estudió periodismo en Barcelona y colaboró con diferentes diarios. Su labor como periodista duró poco porque se le cruzó por el camino la interpretación. Ha hecho de todo, series, cine… y hasta ha dado las campanadas. Por su parte, Iñaki Miramón nació en Bilbao, un 27 de mayo. Es un actor todoterreno que se desenvuelve en cine, teatro y televisión. Seguro que le recordarás de la serie “Media naranja”.

Llum relata como comenzó: “De pequeña era la típica niña que me subían a la mesa a cantar y recitar poemas. A mi madre no le parecía muy serio lo de trabajar en la interpretación y por eso estudié periodismo, aunque siempre entrevistaba a actores y lo llevaba por ahí”. Para Iñaki fue más sencillo: “Yo jugaba al circo en el pasillo de mi abuela, pero nunca lo había pensado. Estando en la universidad había un grupo de teatro y ahí comencé a hacer funciones y ese año fue donde yo descubrí el teatro”.

Uno de los sueños de Llum era bajar las escaleras del “Un, dos, tres… responda otra vez” y para ello se han puesto a prueba recordando el concurso y participando rápidamente.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Llum Barrera e Iñaki Miramón?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. Llum ha descubierto ‘La Caja’ que contenida unas ensaimadas de Malloca y desvela a qué le recuerdan: “A las verbenas, que las echo tantísimo de menos, cuando se podía bailar hasta que salía el sol y te ibas a desayunar y las comía recién hechas”.

Iñaki Miramón se ha emocionado al descubrir el contenido de la suya: una foto junto a Enrique San Francisco. “Esta es la segunda película que hice. Esta es la historia de un colegio donde los niños se juntan y se encierran y no quieren salir. En la foto tendría unos 20 años y Quique era un par de años mayor que yo. No me lo esperaba, lo quería mucho. He trabajado mucho con él y hemos pasado muchas cosas juntos”. Iñaki, visiblemente emocionado, recordaba a su amigo y Llum le echaba una mano destacando otra anécdota con el actor: “Subía al camerino y robaba tabaco y no lo reconocía, se pasaba por todos para ver qué podía robar”.