Patricia, psicóloga de enfermos oncológicos: "Siempre digo algo que suena sorprendente: el cáncer no rompe parejas, las rompe lo que el cáncer descubre"

En el programa 'Herrera en COPE', el presentador Alberto Herrera y la periodista María José Navarro han puesto sobre la mesa un dato impactante en la sección 'A Ciegas': el 30% de las mujeres que superan un cáncer de mama terminan separándose de su pareja. Para analizar esta realidad, han contado con la intervención de Patricia Guerrero, psicóloga experta en pacientes oncológicos, quien ha trabajado durante 20 años como técnico en radioterapia antes de dedicarse a la psicología.

El cáncer no rompe las parejas, las transforma

Según ha explicado Guerrero, el diagnóstico de cáncer lo cambia todo. "Es cáncer", y en ese momento, "algo cambia para siempre en esas relaciones". La psicóloga sostiene una idea fundamental que ha repetido durante su intervención: "el cáncer en sí, la enfermedad no rompe las parejas, lo que las rompe es lo que el cáncer deja al descubierto". Las relaciones entran en un "modo supervivencia" donde la comunicación se limita a pruebas médicas y tratamientos, dejando de lado los planes de futuro y los viajes.

Este nuevo escenario da paso a un torbellino de emociones y temores. Aparecen sensaciones como "el miedo a perder a la persona que amo", "el miedo a no saber estar a la altura" por parte de la pareja, o el "miedo a convertirme en una carga" por parte de los pacientes. Para protegerse, afirma Guerrero, "se instala el silencio". Las parejas dejan de comunicarse para no preocuparse mutuamente, con frases como "no te he contado lo mal que estoy para no preocuparte" o "no te digo lo agotado que me siento para que no te sientas culpable".

Muchas parejas no rompen por falta de amor, se rompen por ese exceso de miedo que no comparten" Patricia Guerrero Psicóloga de Enfermos Oncológicos

El rol de la mujer y la intimidad perdida

Patricia Guerrero ha confirmado lo que apuntaba María José Navarro: el riesgo de separación aumenta significativamente cuando es la mujer la paciente. Esto se debe, en parte, a que socialmente la mujer "tenemos más el rol de cuidadora que de ser cuidada". Este factor, respaldado por investigaciones publicadas en revistas científicas, evidencia que el impacto emocional no es igual para todos los implicados.

Exploración cáncer mama

A pregunta de Alberto Herrera, la psicóloga ha abordado también la falta de intimidad. Muchas mujeres, explica, "se sienten menos atractivas después de la cirugía", lo que genera una "incapacidad de poderse dejar tocar y poderse dejar ver". Consideran la mastectomía como una "amputación de su sexualidad". Por ello, resulta crucial trabajar en la comunicación y en "esa necesidad de tocar la piel", que es importantísima para que los tratamientos también mejoren.

El cáncer une o separa; lo que hace es amplificar lo que ya estaba ahí. Si había comunicación, la pareja se fortalecerá; si había distancia, esta aumentará.

La terapia como herramienta fundamental

La experta también ha subrayado la importancia del sistema de apoyo. Cuando el paciente, la pareja y el personal sanitario están conectados, la pareja siente un gran apoyo emocional. Si esta conexión falla, "se soporta una gran presión, y esa presión es lo que hace que la pareja se vaya alejando".

Finalmente, Patricia Guerrero ha hecho un llamamiento a desestigmatizar la ayuda profesional. "Ir a un psicólogo no significa ni de lejos estar loco, ni significa tampoco que el matrimonio y la relación ya esté rota", ha sentenciado. Se trata, ha concluido, de adquirir las herramientas necesarias para gestionar una situación compleja y poder solucionar los problemas que surgen en el camino.