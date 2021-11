Benito Zambrano y Elia Galera cuentan, en TRECE, la historia de su última película “donde el amor gana”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a unos invitados muy especiales: Benito Zambrano y Elia Galera. Hoy se estrena la película ‘Pan de limón con semillas de amapola’: “Ha sido maravilloso”, apuntaba su director sobre la acogida que ha tenido del público. “Fue muy impactante, ver los ojos agradecidos del público”, afirma Elia.

La película refleja la lucha de muchas mujeres: “Hay una historia muy bonita de dos hermanas, cada una con sus problemas de infancia. Tienen que tomar decisiones y tomar las riendas de su vida y llegamos al enfrentamiento y la reconciliación en una historia donde el amor gana”, detalla Benito y apunta Elia que “es una lucha de identidad de mujeres, qué se espera de nosotras…”.

Esta película es una adaptación a la gran pantalla de la novela de Cristina Campos. Una historia de mujeres que, Benito Zambrano no es la primera vez que dirige películas de mujeres: “Vivimos en un mundo donde la mujer es la columna vertebral, sobre todo las madres de las familias. Las mujeres son más interesantes porque tienen los mismos conflictos que los tíos, más los conflictos que les lanzamos los tíos más los conflictos que nosotros no podemos resolver… son más interesantes”.

Elia Galera interpreta a un personaje muy alejado de su carácter real. “Mi hija me dice siempre que nos quiere mucho, pero este personaje no lo hace. Donde me pierdo en el personaje, el otro también le da a un valor al personaje que tú eres. A veces, una de las relaciones más importante que tiene mi personaje, Marina, es su vínculo con Anna. Y también es importante que la última palabra la tiene Benito, el director, que va creando y ayudando a construir los personajes. Es una labor de equipo”.

El tema principal de la banda sonora de esta película la interpreta Estrella Morente. “La canción es muy bonita. La canción es de un compositor mallorquín y habla de un personaje que no aparece en la película”, contaba Benito. Elia aprovechaba para desvelar cómo llegaron “las musas a inspirar” a este compositor: “Me dijo que, componiendo el tema, Marina estaba tarareando una nana y eso le inspiró a crear esta canción”.

Partiendo del título de la película, ‘Pan de limón con semillas de amapola’, María Ruiz y Antonio Hueso le han puesto a prueba: ¿adivinarán, Benito y Elia, de qué sabor están hechos estos panes? Dale al PLAY para comprobar si han superado este reto.