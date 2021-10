El agradecimiento de Luis del Val en TRECE: “He tenido los tres jefes más importantes de radio de este país"

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a un invitado muy especial: Luis del Val. El periodista y escritor ha comenzado desvelando cómo se desarrollan las primeras horas de su día: “Me he levantado a las 5.30h, leo los periódicos y me voy haciendo una idea de la actualidad. Y mientras desayuno voy escuchando a mi señorito, Carlos Herrera, y a mis amigos los contertulios. Sobre las 8.30h escribo el comentario, lo mando sobre las 9.15h y espero con los cascos puestos a que me conecten”.

Luis del Val habla de “Ministerio de Desigualdad” en sus comentarios y lo explica: “Hay un sectarismo ideológico que no casa con la realidad. El feminismo real no coincide con el feminismo de Podemos. Se está haciendo un calco, al revés, de lo que ocurre en la sociedad musulmana. Donde un juicio, el testimonio del hombre tiene que estar rebatido por dos mujeres porque si hay un testimonio de hombre y mujer, pervive el testimonio del hombre. Y aquí, hemos establecido una ley, en el maltrato de género, donde hacen falta dos testimonios de hombre contra el de una mujer, porque el testimonio de hombre contra mujer, pervive el de la mujer. Y esto es desigualdad y anticonstitucional porque todos somos iguales ante la ley”. Luis del Val subraya que lo que es necesario es cumplir la Constitución que nos ampara.

La carrera de Luis del Val

Uno de los medios más importante de la vida de Luis del Val es la radio. El periodista no ha estado ligado solo a este mundo, también lo ha estado a la política: “Lo que más me entristece es que se trate a los ciudadanos como si fueran menores de edad y que se mienta con tanto desparpajo. La etapa de la transición no fue maravillosa, también hubo sus encontronazos. Se renunció aparte de los ideales de cada una de las personas que representaban as diferentes ideologías para llegar a consensuar la primera Constitución Española aprobada por todos los españoles, incluidos los españoles que viven en Cataluña”.

El último libro de Luis del Val se titula ‘Memoria y olvido’ y nos adelanta cuál es la reflexión que extrae: “Es tan necesaria la memoria como el olvido. Con el paso del tiempo tendemos a recordar que las cosas fueron como a nosotros nos gustaría que fueran y, por otro lado, el olvido es necesario porque el odio y el rencor es una fotocopia del dolor. Por esto en este libro no hablo mal de nadie porque se me ha olvidado”.

Uno de sus primeros programas de radio fue en ‘Hoy por Hoy’ junto a Iñaki Gabilondo: “Estaba con Basilio Rogado haciendo una especie de carta y un día estaba entrevistando a Mary Carrillo y al final le hacía una semblanza de ella. Cuando le hice el comentario Iñaki pasó por ahí y lo escuchó. A la salida me preguntó si podía hacer eso por la mañana con él. Y así empezó, casi todo lo que he hecho por la radio fueron propuestas de Iñaki Gabilondo. De él aprendí a tomarme en serio el trabajo de la radio, que no debemos mentir porque podemos hacer mucho daño a la gente y que no hay que servir con los poderosos y hay que ser muy respetuoso con los débiles”.

En una época de su carrera trabajó con Iñaki Gabilondo y Carlos Herrera al mismo tiempo. “Si no me he vuelto esquizofrénico ya…” bromeaba. “Carlos Herrera tiene a gala que es un hedonista que trabaja casi el doble para aparentar que no trabaja, y trabaja muchísimo. Iñaki tiene un humor más surrealista, más británico y el de Carlos es más andaluz. Son dos maneras de trabajar muy diferentes, pero con todas las exigencias”.

Cuando José María García llegó a COPE, Luis del Val se marchó. “Yo estaba haciendo el programa nocturno de ‘Sé que estás ahí’ y lo que sucedió fue que exigió que tenía que trabajar hasta la una de la mañana en deportes, pero empezar el programa a esas horas era demasiado. Por eso me volví a la SER”.

También, Luis del Val fue jefe del Luis del Olmo. El mítico periodista ha atendido la llamada del ‘La Azotea’ de TRECE para sorprender a Luis del Val: “He tenido los tres jefes más importantes de la radio de este país”, comenzaba Luis del Val a lo que respondía Luis del Olmo: “No, tú has sido mi jefe y siempre que tengo oportunidad digo que trabajé a tus órdenes”.

Luis del Val responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas que le conocen muy bien. La primera pregunta viene de la mano de Antonio Jiménez, presentador de ‘El Cascabel’ de TRECE: "¿Cómo eran aquellas Cortes Constituyentes en las que tú ocupaste un escaño?". La segunda pregunta la formuló su compañero en ‘Herrera en COPE’, Goyo González: “¿Qué le gustaría que recordaran de usted?”. Y, por último, la tercera pregunta la hizo Lucía Crespo, de ‘La Lupa’ de TRECE. “¿Qué es lo que tiene de madrileño y cuánto tiene de maño?” Si quieres conocer las respuestas de Luis del Val, dale al PLAY y disfruta de la entrevista completa.