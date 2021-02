Francesc Torralba, filósofo y teólogo: “Tenemos que formar personas con capacidad crítica”

La pandemia nos ha mostrado dos modelos de control: uno más estricto, que es el modelo chino, y otro más respetuoso con el sistema de libertades constitucionales, que es el occidental. Pero se ha tomado a China casi como un ejemplo de control. De nuevo, se han visto enfrentados en esta pandemia la idea de una libertad acompañada de la invocada responsabilidad ciudadana frente a aquella otra idea en que debe primar la seguridad para lo cual es necesario imponer todos los controles y vigilancias que sean menester.

En los años del franquismo, cuando alguien tenía ficha se interpretaba negativamente. Mientras que hoy ocurre al contrario: si no estás fichado eres un indocumentado, un sospechoso. Tenemos fichas, o carnés, de todo tipo. Parece que no sentimos con ellos más seguros. El carné “covid” es un ejemplo muy actual pero, quizás desde el 11-S podemos decir que todo esto se ha acelerado muchísimo –aeropuertos, estadios de futbol… Una vigilancia extrema asumida por todos y hasta querida–. Dice Armand Matterlat, autor del libro “El mundo vigilado”, que vivimos en una “sociedad de sospechas”.

De hecho, en la novela de Orwell es una práctica común reescribir la historia para aproximarla a determinados intereses. La verdad deja de ser la verdad y se convierte en una versión interesada. Ya no estamos seguros de que lo que nos cuentan sea verdad o no, lo que genera una sociedad desconfiada. Francesc Torralba es escritor, filósofo, teólogo y catedrático de la Universidad Ramón Llull, y ha respondido en ‘Encuentros para una nueva era’ ante su percepción de esta situación.

“Este tema de la verdad es enorme. Si alguna cosa caracteriza la red y el universo digital es precisamente esta multiplicidad de relatos, mezcla de verdades, posteridades, fake news, que hace muy difícil llevar a cabo la cultura del discernimiento. La capacidad de discernir cuándo un mensaje que llega al ordenador es verdadero o falso y cómo verificarlo. Ha sido un debate impresionante en EE.UU. en los últimos meses a propósito de Trump y las elecciones”.

Pero, ¿no es causa todo ello de una mayor polarización en la medida en que cada uno tiene su propia verdad? “La pregunta es cómo poder distinguir cuando uno no está en ese contexto y se producen informaciones que generan más confusión y caos que claridad respecto a lo que pasa. Me gusta la idea de la verdad como la adecuación entre la cosa y el intelecto, o la correspondencia entre el hecho y el discurso. Hay un desprecio a la objetividad y se construye un relato paralelo que para el que no ha vivido la circunstancia se lo puede creer. Es clave el criticismo, hay muchísima credulidad entre los internautas. Es imprescindible formar personas con capacidad crítica y de discernimiento”, concluía Frances Tórrala.