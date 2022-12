El Tiempo, 16 de diciembre: Últimos coletazos de la borrasca ‘Efraín’

'Efraín' pierde fuerza, aunque ayer sembró el caos en la capital, porque sobre las 18:30h. de la tarde, en apenas una hora, se acumularon casi 20 litros por metro cuadrado. Un inesperado aluvión de lluvias que causó numerosas incidencias.



Pero, probablemente, este sea su último golpe, porque las lluvias que nos va dejar a partir de ahora no tienen nada que ver con lo que hemos visto días atrás. Mañana las lluvias solo se esperan en Extremadura, oeste de Andalucía y Castilla-La Mancha.





Se prevén probables chubascos localmente fuertes, persistentes y acompañados de tormenta en el entorno del Estrecho y en el suroeste de Cádiz. Tampoco se descartan precipitaciones más débiles en regiones del Cantábrico, pero en el resto de la Península será una jornada de cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del País con precipitaciones en el área de los Pirineos. En el archipiélago Balear cielos poco nubosos, sin descartar chubascos en las islas orientales.





Mañana las lluvias irán a menos pero el frío irá a más. Las temperaturas bajarán de manera generalizada, siendo más acusado ese descenso en el tercio norte peninsular.



No obstante, para la época del año, no será una jornada fría en amplias zonas de España. Porque en el valle del Guadalquivir y a orillas del Mediterráneo parece que el frío no quiere llegar; las temperaturas seguirán siendo elevadas con máximas de 18º en Sevilla, 20º en Alicante y superando la veintena en el archipiélago canario. Tan solo veremos temperaturas más frías en puntos del interior centro peninsular como es el caso de Madrid, Pamplona, Soria y Valladolid que no van a alcanzar los 10º.



El viernes las lluvias tienden a debilitarse para llegar a un sábado de tregua en las precipitaciones y con la vuelta del sol en buena parte de España.