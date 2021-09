La magistrada María Jesús del Barco responde a Bolaños: "Los jueces somos independientes, no nos elige nadie"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, explicaba este jueves en una entrevista que en un estado de derecho y una "democracia plena" como la española, "ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos". Ante estas declaraciones, la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, ha explicado en 'El Cascabel' de TRECE que "el señor Bolaños no ha hecho más que manifestar la postura del PSOE desde el año 1985, cuando nosarrebató a los jueces la facultad de elegir a los vocales de procedencia judicial. Pedro Sánchez sí quería en 2014 que los jueces eligiésemos a los vocales judiciales, pero desde que está en el Gobierno, ya no ha sido ese su deseo. La ministra de Justicia ya dijo que no veía la reforma de la ley orgánica. Y Félix Bolaños ha dicho lo que sabemos que opina el PSOE desde hace años".

"Esto de que nos tiene que elegir el pueblo suena 'un poquito feo' a régimen totalitario".

"Entiendo que una democracia plena se sustenta en una separación de poderes, la Comisión Europea, la Comisión de Venecia, el Consejo de Europa, llevan más de ocho años advirtiéndonos de que se cambie la Ley Orgánica del Poder Judicial precisamente para darnos a los jueces la facultad de elegir los vocales, por tanto eso es lo que nos convierte en una democracia plena", asegura la magistrada del Barco.

Por ello, la portavoz de la APM lamenta que "el ministro opine que esto es lo contrario, pero es evidente que cuando dice que los jueces elijamos a los jueces obvia la legitimación democrática que tenemos los jueces en el ejercicio de nuestra jurisdicción porque estamos aplicando la Ley, la Constitución. Esto de que nos tiene que elegir el pueblo suena 'un poquito feo' a régimen totalitario".

"El político piensa que a través del CGPJ puede controlar a los jueces"

"No podemos ir a dar lecciones a Europa de lo que es una Democracia plena salvo que nos queramos poner al nivel de países como Polonia. El PSOE entiende que todos los jueces somos conservadores y que no es conveniente que elijamos a nuestro órgano de Gobierno. Deben volver al camino correcto. El político piensa que a través del CGPJ puede controlar a los jueces, pero pueden estar tranquilos los ciudadanos. Los jueces de este país somos totalmente independientes y no somos el Consejo General del Poder Judicial, no nos elige nadie".