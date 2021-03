Los antiguos vecinos de Pablo Iglesias en Vallecas le transmiten su decepción: "La casta es él"

Hace tan solo unos días, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, anunció que iba a dejar el Gobierno y que iba a concurrir como candidato de Unidas Podemos en las próximas elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid. Para Iglesias era el momento de dejar paso a nuevos liderazgos en Podemos y con ello, dar el paso de concurrir a las elecciones madrileñas para frenar "el avance de la ultraderecha". La vicepresidencia de Iglesias va a ser ocupada por la actual ministra de Asuntos Sociales, Yolanda Díaz, quien seguirá ostentando su cartera al frente del Ministerio.

En 'El Cascabel' de TRECE hemos querido volver al lugar de origen de Pablo Iglesias, Vallecas, donde hemos preguntado a sus antiguos vecinos cuál es su opinión de él y sobre su trayectoria política en los últimos años. El sentimiento general entre sus antiguos vecinos no es más que la decepción.

"No sabe ni dónde se mete", ha asegurado uno de ellos. Por su parte, también hay quienes creen que era algo necesario para "echar a Ayuso. No obstante, entre los vecinos de Vallecas reinaba la idea de que no era más que una "apuesta arriesgada".

"La casta es él", ha criticado otra vecina de Pablo Iglesias. De hecho, han admitido que el líder de Unidas Podemos ha cambiado durante todos estos años y le han pedido que "mire por sus vecinos".