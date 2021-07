José María Benito, sobre el sanitario agredido en el metro de Madrid: "Qué deshumanización, nadie le ayudaba"

José María Benito, inspector y portavoz de la Unión Federal de Policía, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la detención por parte de la Policía al joven que agredió brutalmente al sanitario en el metro de Madrid por pedirle que hiciera uso de la mascarilla.

Benito pone de manifiesto que “estamos ante una persona sin ningún tipo de escrúpulos que es normal que reaccione así si es violento, hablamos de un joven de 19 años de nacionalidad colombiana, es verdad que no solo se tiñó el pelo y se lo cambió de dos colores diferentes sino que también hizo desaprecer los pendientes tan particulares que le podían hacer identificar, además de que su pretensión era huir porque estaba prácticamente identificado y su detención era cuestión de horas”

“Tiene antecedentes, pero no violentos, sino por hurtos y robos, por lo tanto lo teníamos fichado” señala José Maria y añade que le llama la atención que “ninguno de los pasajeros del vagón le atiende en defensa o en ayuda del sanitario que no sabemos si perderá el ojo, en cualquier caso, nadie le ayuda en el suelo así que me llama la atención la deshumanización que existe en varios sectores”

Ante la posibilidad de que la agresión haya sido producida con un puño de hierro dice que “parece que sí pero aún no han sido encontrada el arma y supongo que habrá registros en su domicilio” y añade que “ha estado ingresado en el hospital ‘12 de octubre’ y habrá que ver su evolución para ver qué parte de visión puede perder o no, en cualquier caso hablamos de un delito grave que casi se puede comparar con un homicidio que se puede pagar con cárcel, ya que cuando se producen lesiones contra un órgano vital, estamos hablando de que delitos que se pueden penar con hasta 12 años de cárcel” de este modo Benito espera que “cuando pase disposición judicial los jueces le metan en prisión porque personas de este tipo no pueden estar en la calle”

“Desde la Policía lo que se aconseja es no poner en riesgo tu integridad ante estos casos, por lo tanto no intervenir, cualquier persona que hubiera intentado detenerle podría haber acabado igual, pero sí que aconsejamos que se quede con todas las señas posibles sobre su aspecto, vestimenta o su acento, los testigos han sido fundamentales y desde la Policía no se pretende que la gente sea héroes que le detengan, pero sí que aporten datos para su posterior identificación”.