Iturgaiz, en TRECE: "El PNV está pactando la autodeterminación con Bildu, pero lo ocultan por las elecciones"

Carlos Iturgaiz, candidato a lendakari de la coalición PP + Cs, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE la actualidad política de cara a las elecciones del próximo domingo en el País Vasco. Sobre la gestión de Urkullu de la pandemia del Covid-19, Iturgaiz ha señalado que "ha sido tan desastrosa su gestión como la de Sánchez e Iglesias. Se ha mimetizado de sus socios. Les colocó en la Moncloa porque el PNV les votó. Es un desastre de Gobierno y se ha visto en la pandemia. La primera enfermera que muere lo hace aquí en el País Vasco. Me he reunido con los médicos y el sindicato de enfermeras que me decía que tenían pocas, EPI, mascarillas, batas y guantes y decían que tenían que reutilizarlo todo pese a no deberse hacer según el fabricante. Lo han llegado a reutilizar hasta 6 veces porque no había más. Tenemos un gran sistema sanitario, lo mejor son nuestros sanitarios, pero lo peor son los gestores del Gobierno vasco que mandaron a apagar un fuego sin manguera y sin agua. Cuando el señor Urkullu iba a los hospitales le gritaban “fuera, fuera” porque les han desasistido a los sanitarios. Se puso el contador de la pandemia a partir del 9 de marzo. No se hizo caso aquí ni tampoco en el Gobierno de Sánchez a las advertencias de la OMS".

En este sentido, el candidato a lendakari del Partido Popular y Ciudadanos afirma que "me gustaría que le pasase factura a Urkullu lo mal que ha gestionado la pandemia, al igual que cuestiones como el vertedero de Zaldívar, hoy hace 5 meses y dos días que los dos trabajadores están enterrados bajo escombros. Es un escándalo y la familia está pasando un calvario. Quieren encontrar los cadáveres y que les digan la verdad, pero el PNV ha echado tierra también sobre la verdad, la ley del silencio. La Unión Europea le ha dicho al Gobierno vasco que el vertedero y los residuos no pueden estar allí, no se estaba cumpliendo la normativa. La UME hubiese venido gratis a ayudar, quiso venir a las residencias y a Zaldívar y Urkullu con esa soberbia nacionalista le ha dicho que no. Si sumamos la corrupción del PNV, más de 20 casos en esta legislatura, claro que le tiene que pasar factura".

Sobre su programa electoral, Iturgaiz ha explicado que "queremos que quienes hayan votado a PP y Cs nos vuelvan a votar. Somos la única alternativa, porque el PNV va a gobernar con el PSOE. Ellos pasan de gobernar y solo quieren repartirse los chiringuitos oficiales de colocación para los que tienen carné del PNV y del PSOE, las puertas giratorias. En cualquier momento el PNV cambiará de socio, el PSOE tragará, y el PNV pondrá sobre la mesa ese nuevo estatus de autodeterminación que quiere hacer y que está pactando con Bildu y Otegi, lo están escondiendo porque están las elecciones".

Por ello, Carlos Iturgaiz ha dicho que "la única alternativa es el PP, queremos un país de todos y para todos los vascos. Ese voto del constitucionalista en el País Vasco, de quienes aman y defienden la constitución, las libertadas, hacer fuerte el País Vasco. Ese voto estará en los votantes del PSOE que ven cómo blanquean a Bildu y a Otegi. Quienes piensen en votar a Vox, que piensen que en estos momentos hace falta un grupo fuerte, un dique de contención en el Parlamento Vasco, y eso solo se puede hacer con el PP y Cs. Que sepan que yo soy el único candidato de centroderecha, Vox no presenta candidato. Conmigo van a estar cómodos en la defensa de la Constitución y las libertades. El domingo no se pueden perder votos porque quien se beneficiaría es el nacionalismo".

Por último, el líder de la coalición PP+Cs ha reafirmado que "nos jugamos mucho. Cuanto mejor resultado tenga PP y Cs, será un paso para que los socios de Urkullu, Sánchez e Iglesias tengan problemas en el Gobierno de la nación políticamente hablando. El PNV con quienes quieren hacer país es con Bildu, una vida cómoda para los nacionalistas e incómoda para los constitucionalistas. Quieren implantar un nacionalismo obligatorio, es una tragedia. Una pequeña parte de la sociedad vasca está llena de odio contra todo lo español. Quiero ser el antídoto al nacionalismo vasco y a los proetarras del Parlamento Vasco".