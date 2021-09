Inés Arrimadas, en TRECE: "Si no gobernaran Sánchez y Podemos, las calles arderían por el precio de la luz"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acudido al plató de 'El Cascabel' con Antonio Jiménez, en TRECE, para valorar los temas más preocupantes de la actualidad: el incremento del precio de la factura de la luz, la situación del mercado laboral y la escasa natalidad, la detención de Puigdemont en Italia, los últimos resultados electorales en Cataluña o la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

En cuanto a uno de los temas que más preocupan a los españoles, el incremento de la factura de la luz, Arrimadas defiende que "no es que esté en boca de todo el mundo, es que está en el bolsillo de todo el mundo, nos toca a todos. Si no gobernara la izquierda, las calles estarían ardiendo ahora mismo con el precio de la luz. No nos dejarían salir de nuestra casa. Es la demostración de que es falso el relato de que cuando viene la izquierda las cosas van mejor, todos tienen más dinero, y no. Es un tema complejo, viene de errores de gestiones anteriores".

La presidenta de Ciudadanos insiste en que"si no estuviera gobernando Podemos y el PSOE, las calles estarían quemadas con este tipo de cosas. Demuestra que hay una doble vara de medir. Con este gobierno, ni hay soluciones, ni reformas. Lo que más me preocupa es que vuelve a hacer lo que han hecho otros, para que no le afecte electoralmente a ellos, retrasan y ya próximas generaciones lo pagarán. Los jóvenes del país tienen una losa muy grande con esta situación".

"El problema es que en los últimos años España no se ha hecho un plan de fomento de la natalidad, una reforma para luchar contra la precariedad laboral y el paro juvenil", sostiene Arrimadas. "Se habla mucho de si suben 15€ las pensiones, pero no de lo que se ingresa en el sistema y quiénes pueden tener un trabajo digno. Apostando por un acuerdo de Estado, podríamos llegar a reformas, pero apoyándose en partidos nacionalistas, así estamos".

Además, añade: "La natalidad es uno de los grandes problemas que tenemos en España. Es complicado, es caro, a las mujeres nos penaliza en el ámbito laboral, con estos precios de viviendas y salarios hay que esperar mucho para ser madre. Debería ser una reforma de calado, lo merece España. No ha habido política de fomento de la natalidad y por eso hay estos datos. Hay una franja de población olvidada y totalmente abandonada de entre los 30 y 40 años que no tienen ayuda para sus hijos y a la que se le fríe a impuestos.

Inés Arrimadas también ha valorado la detención de Puigdemont en Italia la semana pasada y la posible reacción del Gobierno: "No hablaría de abogacía del Estado, sino del Gobierno. Ya lo dijo Sánchez. Solo puede pasar en España y con este Gobierno que el presidente no quiere que venga Puigdemont, está poniendo 'velitas' a San Antonio porque se le acabaría todo el chollo que tiene con sus pactos con los nacionalistas. Es la desgracia de España. Un prófugo de la justicia no puede poner en jaque los pactos del Gobierno. Sánchez pudo elegir otros socios para la legislatura y escogió a estos señores. Nadie como el Gobierno actual y Pedro Sánchez ha hecho tanto daño a la imagen de la Justicia de España, la ha tirado por tierra con los indultos".

La presidenta de Ciudadanos también ve difícil de entender la ausencia de respuestas del presidente ante las preguntas de la oposición: "Sánchez tiene incorporado un impermeable y es ajeno a la realidad de las preguntas. Creo que es una estrategia venir al Congreso, no dar la cara y no responder a nada. No sé para qué pagamos tantos ministros y asesores si no vienen al Congreso. La gente debe verlo y que hay una alternativa plural, aunque Sánchez solo quiera que haya izquierdas y derechas porque le da más opciones de reeditar".

"Estoy muy triste porque en las últimas elecciones solo hubo un 52% de participación, pero cuando ganó el constitucionalismo en 2017 hubo un 80%", señala Arrimadas, que explica que "cuando baja mucho la participación, el nacionalismo gana porque se movilizan más. Debemos seguir trabajando para ilusionar a los votantes constitucionalistas. Nos han machacado tanto desde el Gobierno de la Generalitat y nos han tratado tan mal que llega un momento en el que es normal que uno tengas ganas de desconectar".

La presidenta de Cs ha aportado también en 'El Cascabel' una clave para "ganarle al nacionalismo": "No comprar los marcos del nacionalismo. A Rufián nadie le ha dicho que se ha ido de Cataluña y está en el Congreso, pero cuando los constitucionalistas nos presentamos al Congreso, enseguida nos dicen que ya no somos de allí. Cuando nos presentamos al Congreso seguimos representando a Cataluña. Como están las cosas, es fundamental una voz catalana en el Congreso para defender a los constitucionalistas. Es un tema tan comido por el nacionalismo que necesitamos gobernar España para solucionar lo que pasa en Cataluña.

Por último, Arrimadas ha valorado el papel de Ciudadanos en el espectro ideológico español y también Europeo y ha destacado que "es muy importante entender que el PP es fundamental para la democracia y para los conservadores. Pero hay otra familia, los liberales, que somos los de Ciudadanos. Hay que sumar y colaborar, pero no intentar eliminar una de las dos ideologías que representan a mucha gente. El Parlamento Europeo es fundamental y determinante para el futuro de España en los próximos años. Quien quiera defender a España tiene que entender que no hay que atacarse, sino respetarse y colaborar en lo que podamos para que todos los votantes puedan sentirse identificados".