Ignacio Camacho responde al control de la 'desinformación' del Gobierno: “Que empiecen por sus propios bulos"

El periodista Ignacio Camacho ha analizado en 'El Cascabel' el plan del Gobierno de actuar contra la 'desinformación': "Es una broma macabra, no hay precedentes en toda Europa, no con este carácter gubernativo, sí comisiones independientes de verificación, estrategias de defensa contra los bulos y un panel de expertos de la Unión Europea que recomendó que los países no legislaran en caliente sobre una materia tan delicada como la libertad de expresión", ha aclarado

Para Camacho, "esto es un intento de control de la información, una especie de policía del pensamiento con Iván Redondo de inspector jefe y al frente de una especie de comisión de la verdad en la que participan los servicios secretos y que pretende arrogarse la potestad de decidir lo que es cierto o lo que es no".

El periodista encuentra la similitud directa con la primera vez que el Gobierno trató de poner en marcha un plan similar: "Esto ya lo intentaron en el primer estado de alarma, pero se armó un revuelo, ahora repiten la jugada pero perfeccionando la censura, porque pretenden investigar bulos y la desinformación, pero dicen literalmente que van a investigar la pluralidad de los medios. Luego se quejan de que se les compare con Venezuela. Si lo miras bien y en contexto, todo encaja en la lógica del proceso de anular el control del parlamento, y después se impone por decreto la ley del silencio".

Por ello, Ignacio Camacho se ha mostrado contundente con la medida y ha asegurado que "este comité lo primero que tendría que estudiar son los bulos que ha soltado el Gobierno, la principal fábrica de embustes sobre la pandemia está en el Palacio de la Moncloa que no ha dejado de lanzar informaciones falsas. Por ejemplo, la ocultación de las evidencias para la manifestación del 8M, las mascarillas que no servían para prevenir contagios, un comité de expertos que no existe, la ocultación de contratos sanitarios durante el primer estado de alarma, el cierre del portal de transparencia, decir que hemos derrotado al virus en verano, decir que el confinamiento no es necesario cuando llevan una semana estudiándolo…".

En definitiva, para Camacho se trata de que "toda la gestión de la pandemia ha sido un fake continuo, una estrategia del engaño, una mentira de estado, no sé si este comité pretende más bien preservar el monopolio de la mentira para el Gobierno".

Pese a su crítica ante la medida, el periodista dice tener claro que "esto no va a ir a ninguna parte. Parece que se le has ido la mano. Parece que en la Moncloa se han vuelto ebrios de poder, hace tiempo que insisten en controlar a los medios. Nadie cuestiona que se investigue la desinformación en internet, pero entrar en el control de los medios, en una democracia consolidada no lo van a poder hacer. En primavera, pretendían filtrar las ruedas de prensa de la Moncloa y hubo que hacer un botín periodístico para eliminarlo. Toda la estrategia del Gobierno en la pandemia consiste en controlar la libre circulación informativa y asumir el monopolio de la información", ha concluido.