Elvira Rodríguez, en 'El Cascabel': "Europa va a pedir al Gobierno que en 2023 cuadren las cuentas"

La vicesecretaria sectorial y diputada del Partido Popular, Elvira Rodríguez, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la actualidad política y económica, así como la delicada situación que atraviesa España con una inflación que roza los dos dígitos y que se agrava con la guerra en Ucrania.

Elvira Rodríguez señala que "entre las reformas obligadas para recibir los fondos europeos, estaba la de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. El Gobierno y sus socios se empeñaron en cambiar el factor de la reforma de 2012 y han creado uno que genera muchos interrogantes, quizá Europa pregunte por eso. La siguiente entrega de 12.000 millones de euros está ligada a que eso funcione, pero a nosotros no nos salen las cuentas. Debemos hacer un esfuerzo para que las pensiones sean sostenibles en el tiempo, si no, favoreces a los pensionistas actuales en contra de los del futuro. La solidaridad intergeneracional es importantísima en un sistema de reparto".

En cuanto al aumento de la recaudación de impuestos, la diputada de los populares explica que "se ha cerrado el Presupuesto de 2021 con un incremento de la recaudación muy por encima de lo previsto por la inflación. Pero no queda claro, y eso lo puede hacer Hacienda porque tienen las herramientas, porque si procede de la inflación no se va a repetir y va a retraer el consumo con la pérdida de recaudación. Si hay que hacer una rebaja temporal de los impuestos, que cuadre todo. Europa nos va a pedir para 2023 que se cuadren las cuentas y que se estructure el déficit que no parece que el Gobierno tenga ganas".

Por otro lado, aclara, "el pacto es algo de dos, en eso está cómo entendemos que sería buena una bajada de impuestos. Sánchez, quien pide pactos y pacta, y que compromete con su firma un acuerdo como el de La Palma, dijo que bajaría impuestos, pero él es el primero que lo rompe. No es verdad que vayan a neutralizar los efectos de la guerra iniciada por Putin, la gran clase media de este país que tiene presupuestos familiares, la subida de los precios les está haciendo imposible las cuentas. Se necesitaría un esfuerzo. Con una inflación tan alta, las tarifas del IRPF se deflactan acompasándolas a la subida de la inflación para que el impuesto mantenga su progresividad y no te haga pagar más la inflación. Una parte del Gobierno, la de Podemos, se niega a que se deflacten las tarifas. Las dos ministras de Podemos dicen que queremos que se rompa el Gobierno".

Elvira Rodríguez apunta a que "el problema de los reales decretos leyes, es que nos llevan timando en el Parlamento para hacer los cambios pactados. Tendría que haber un pacto real por parte de quien tiene la mayoría del Congreso y que esté dispuesto a apoyar nuestras enmiendas que tendría que ser el Gobierno. No vamos a decir “no porque no”".

Por último, señala que "al entrar al vigor al 100% la nueva normativa laboral, todos los contratos de proyecto y obra se han tenido que convertir en fijos discontinuos. A eso le están llamando contratos indefinidos. El efecto real es que el contratador, cuando se acabe la razón, le va a costar más el despido. Cuando la ministra de Trabajo dice que estamos viendo el efecto de la reforma laboral, es porque los antiguos ya no pueden existir".