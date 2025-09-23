El dineral que se ahorra el hermano de Sánchez: el coste real de aparcar su caravana fuera de Moncloa

La caravana del hermano del presidente del gobierno aparcada durante dos años en el Palacio de la Moncloa ha generado una gran polémica. La información, desvelada por 'El Debate', ha sido analizada en el programa 'El Cascabel' presentado por José Luis Pérez, donde se ha intentado arrojar luz sobre una de las grandes incógnitas: el coste que habría supuesto este estacionamiento en un lugar privado. El vehículo fue visible en imágenes de satélite durante todo ese tiempo en la residencia presidencial.

El coste de un aparcamiento de larga estancia

Para resolver la duda, el programa ha contado con la intervención de Gerardo Pérez, presidente de la Alianza de Concesionarios y Reparadores Europeos de Vehículos (AECDR). El experto ha diferenciado entre aparcar en un concesionario oficial, con "tarifas disuasorias" que elevarían el coste a "entre 12.000 y 15.000 € al año", y un parking convencional. En un garaje normal, el precio "podría rondar entre los 6 y los 8.000 €, depende del lugar", pero ha especificado que "en un sitio como Madrid, efectivamente sería un lugar bastante caro, con lo cual que rondara los 8 o 9.000 € sería bastante fácil". Además, ha añadido que sería muy difícil conseguir un parking para una anualidad completa.

En un sitio como Madrid, sería un lugar bastante caro que ronda los 8.000 o 9.000 €" Gerardo Pérez Presidente de AECDR

Deterioro y prohibición en la vía pública

José Luis Pérez ha planteado por qué no se puede dejar un vehículo así en la calle. Gerardo Pérez ha confirmado que estacionar en la vía pública indefinidamente no es una opción legal. Ha explicado que "cuando hay vehículos abandonados en vía pública [...] habitualmente la policía local llama al propietario para que lo retire porque se considera un vehículo abandonado". Por tanto, la opción de dejarla en la calle durante dos años habría sido inviable.

Otro aspecto tratado ha sido el deterioro que sufre un vehículo al estar parado tanto tiempo. El presidente de AECDR ha sido tajante al respecto: "Absolutamente, un vehículo parado en cualquier lugar y al aire libre, sufre un desgaste muy importante". Ha detallado que una caravana es aún más sensible por ser "una pequeña vivienda" y que las inclemencias meteorológicas "le afectan muchísimo", por lo que tras ese periodo necesitaría con seguridad "unos gastos de puesta a punto importantes".

El valor de la 'casa' rodante

Respecto a la propia caravana, una Peugeot Boxer camperizada, Gerardo Pérez ha estimado su valor. Aunque sin poder precisar por la antigüedad, ha señalado que "un vehículo de estos camperizados, sí puede rondar entre los 20 y los 45.000 € en función del equipamiento". El experto ha concluido apuntando que este tipo de vehículos se han revalorizado mucho, porque "es verdad que tras la pandemia el ciudadano ha elegido vivir en libertad y hoy estos vehículos se cotizan mucho".