Daniel López Acuña: "Necesitamos hasta tres semanas para conocer el verdadero riesgo de la variante ómicron"

Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE el alcance de la nueva variante del covid, ómicron, y el impacto que podría tener de cara a incrementar las restricciones en las próximas semanas a pesar de la llegada de la Navidad. El experto explica que "la variante ómicron es un conjunto de mutaciones en el virus que tiene más de 30 cambios con respecto al original. Acumula mutaciones de variantes anteriores y, como consecuencia, ha desarrollado una capacidad de mayor proclividad a generar entradas en las células y eso hace que sea más contagioso hasta donde llega la información disponible y más frecuencia de reinfecciones en vacunados y no vacunados".

El epidemiólogo sostiene en TRECE que "aún no podemos establecer con firmeza si es más contagiosa, todo apunta a saber si lo es, si es más letal, quedan unas dos o tres semanas para saberlo. Y necesitamos responder a la pregunta de si escapa a la efectividad de las vacunas. Tenemos que tener cautela como señala la OMS y otros organismos internacionales. Hay que estar en alerta adecuada, pero sin pánico ni alarma, con la guardia alta en el sentido de tomar las medidas que hay que tomar, no solo restricciones de viajes: proseguir la vacunación y activar medidas de protección".

"Vacunar en sí mismo aun con la tercera dosis, no va a frenar los contagios por ómicron"

López Acuña ha recordado en su intervención en 'El Cascabel' que "las vacunas protegen del riesgo de morir, del riesgo de hospitalización en UCI y del riesgo de severidad, eso nos ha ahorrado multitud de muertes por fortuna. Pero no impiden el contagio ni la infección. Hay que entender que además de vacunar hay que mantener las medidas de protección y cuando la incidencia empieza a subir como ahora hay que tomar medidas adicionales que interrumpan la interacción social.

Además, ha el epidemiólogo ha advertido de que "tenemos que volver a medidas anteriores si no queremos llegar a la situación de Austria, República Checa o Eslovaquia de decretar confinamiento total por una incidencia descontrolada por no vacunar lo suficiente y relajar las medidas". Por ello, insiste, "vacunar en sí mismo aun con la tercera dosis, no va a frenar los contagios por ómicron, es fundamental aplicar las medidas de protección y las medidas restrictivas y de salud pública para frenar la expansión".