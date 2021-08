Continúa la búsqueda de Martín Ezequiel: "Es un asesinato premeditado, pero el asesino es torpe"

Los Mossos d’Esquadra ponen en marcha un dispositivo por todo el territorio nacional para buscar al asesino del padre del niño de dos años asesinado en Barcelona tras haberse dado a la fuga.

Iñigo Palomar, periodista de COPE, explica que: “se ha abierto un amplísimo dispositivo por toda la comunidad autónoma, sobre todo en la capital barcelonesa y en El Vendrell, concretamente donde se dice que podrían residir los padres del sospechoso”. Por otra parte, afirma: “En cuanto a la madre no se han difundido muchos datos para respetar su privacidad, del padre sabemos que se ha pedido la colaboración ciudadana para que se busque, se trata de un hombre llamado Martín Ezequiel Álvarez, nacido en Buenos Aires pero con nacionalidad española, 44 años, 1.78 de altura y de complexión atlética. También explica que la madre tenía otro hijo y se le ha ofrecido ayuda psicosocial, además de un minuto de silencio en el ayuntamiento de Barcelona.

Serafín Giraldo, inspector de Polícia ‘H50’, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la muerte del niño a manos de su padre. El inspector asegura que “yo creo que el asesinato puede ser premeditado ya que este señor tenía la intención de matar al menor de dos años, sin embargo, no estaba muy bien planificado por la huida torpe que ha tenido, es un delincuente pero no profesional pero hay que reconocer que estaba muy planificado a pesar de su torpeza.

Sobre las conclusiones que se pueden sacar ahora mismo pone de manifiesto: “Se está poniendo en marcha un operativo prioritario de 4 fases: primero,tenemos que hablar de un operativo zonal; en segundo lugar, se informan de su infraestructura; en tercer lugar, establecer bases de datos policiales tanto a nivel nacional como internacional; y por último, solicitar la labor ciudadana.

Por otra parte, el inspector manifiesta que cree que se trata de un caso de violencia vicaria ya que se hace con la intención de hacer daño a la madre a través del asesinato de los conyuge.

Asesinato en Albacete

Albacete sigue conmocionada tras la muerte de una vendedora de 44 años de la ONCE, desaparecida desde el pasado 19 de agosto y que estaba en casa del presuntamente detenido

La periodista de COPE Castilla-La Mancha, Blanca Bermejo, cuenta cuenta la última hora de la investigación: “Está todo bajo secreto de sumario y lo que sabemos es poco, lo que se dice desde el TSJ de Castilla-La Mancha es que no tenían relación ambos ni había denuncias previas, todo el mundo tenía afecto hacia María Isabel así que nadie se explica su muerte, además se dice que el camarero del bar que es el presunto asesino era alguien reconocido y afable. La portavoz del gobierno regional ha declarado que no se puede descartar el crímen machista porque se descarta el robo. Por otra parte, hay cinco mujeres desaparecidas y el alcalde ha pedido que no se difunda información convulsa o bulos porque algunos también lo relacionan con él”.

Serafín expone que “la forma de trabajar de la Policía en estos casos es la de trabajar con protocolos en este caso es una persona desaparecida, sucede que es un crimen poco planificado ya que aparece un cadáver emparedado y vestido dentro de la casa del presunto asesino, la clave nos la va a dar la autopsia que nos dará todos aquellos detalles que debemos conocer y lo que pasó realmente para cerrar el círculo de la investigación, también tendremos que estudiar las causas y porque seguramente se conocieran o tuvieran relación, hay que esperar a lo que dice la investigación, las claves de la autopsia y el perfil de la persona de 53 años sin antecedentes y camarero que hablaba muy frío el día antes de la búsqueda de esa persona que entonces era desaparecida y ahora víctima”.