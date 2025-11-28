El Cascabel, 27 de noviembre de 2025
00:00
Redacción TRECE
Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
"Desde Soto del Real, me imagino la piltrafa que tiene que tener José Luis Ábalos ahora mismo en la cabeza"
Ángel Expósito
Lo último
Visto en ABC
Vicente Vallés, tajante con Yolanda Díaz tras su llamada a la movilización por la condena al fiscal general
El presentador de 'Antena 3 Noticias 2' se pronunció sobre las declaraciones de la ministra en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del martes
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño