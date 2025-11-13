El Cascabel, 12 de noviembre de 2025 (Parte 2)
Redacción TRECE
Publicado el
1 min lectura
"Ayer vimos por primera vez al fiscal como lo que es, un procesado; para eso se tuvo que quitar la toga y abandonar el puesto de privilegio para sentarse donde el resto de mortales"
Carlos Herrera
