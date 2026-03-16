Ayer, durante el rezo del Ángelus, el Papa León dijo que llama la atención el hecho de que durante siglos se haya difundido la opinión según la cual la fe sería una especie de “salto en la oscuridad”, una renuncia a pensar, por lo que tener fe significaría creer “ciegamente”. Es lo que repiten hoy de forma bastante tópica y burda intelectuales, artistas y opinadores de diverso tenor. Frente a esa idea distorsionada, a la que, reconozcámoslo, los creyentes hemos contribuido de diversas maneras, el Evangelio del ciego de nacimiento nos muestra que en contacto con Cristo los ojos se abren. No es por esteticismo que la Iglesia haya proclamado desde siempre a Cristo como la “Luz”, por supuesto, luz de la razón, que no es mucho más que cálculo y eficiencia.

Como dijo ayer León XIV, en cierto modo todos somos “ciegos de nacimiento”, en la medida en que solos no podemos ver en profundidad el misterio de la vida. Por eso Dios se hizo carne en Jesús, para que nuestra humanidad pudiera recibir una luz nueva que nos hace capaces de ver hasta el fondo la realidad. “La fe no es un acto ciego”, subrayó el Papa, y cuánto necesitamos comprender esto y vivirlo. No es renunciar a la razón, al contrario, estamos llamados a vivir un cristianismo “de ojos abiertos” frente a las numerosas preguntas del corazón humano y a las dramáticas situaciones de injusticia, violencia y sufrimiento que marcan nuestro tiempo.

Acaba de morir uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, Jürgen Habermas, un hombre que no tenía fe pero que defendía con fuerza la necesidad de que la sabiduría de las grandes tradiciones religiosas, especialmente la cristiana, se haga presente en la conversación pública de nuestra sociedad. Y precisamente ayer, el Papa nos invitaba a vivir una fe despierta, atenta y profética, que alumbre las oscuridades del mundo con la luz del Evangelio.