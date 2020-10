Bieito Rubido, en 'El Cascabel': "La moción de censura fue una conspiración para sacar a Rajoy de la Moncloa"

Bieito Rubido, periodista y exdirector del diario 'ABC', ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la ratificación de la sentencia del Tribunal Supremo de la trama Gürtel y qué consecuencias podría haber tenido dos años atrás. Sobre la moción de censura que encabezó Pedro Sánchez: "No fue una acción limpia que podríamos entender como una legítima moción de censura a un gobierno, sino que fue toda una conspiración para sacar al gobierno de Mariano Rajoy de la Moncloa".

Los argumentos en los que Bieito Rubido se basa para establecer esta afirmación son, entre otros que "ayer la sentencia del Supremo decía textualmente que no sólo no participó en el delito, sino que lo desconocía, por lo tanto, no se puede censurar al señor Rajoy".

El exdirector de 'ABC' también ha opinado que "la moción de censura es poco legítima porque está basada en el apoyo de dos partidos políticos que básicamente son profundamente antidemocráticos que son Bildu y Esquerra República, que ha participado en un golpe de estado, es decir, dos partidos que son coautores de delitos muchos peores que el hecho de que un señor robe dinero público".

Rajoy ve reparación moral en Gürtel tras moción basada en una "manipulación"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Gürtel supone una "reparación moral" ante una moción de censura que a su juicio se construyó "sobre la base de una enorme manipulación de una sentencia que no es firme y además tiene un voto particular."