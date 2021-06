Ayuso, en TRECE: "El Gobierno de Sánchez ha acelerado su hoja de ruta y va a ser doloroso para todos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha analizado la actualidad en 'El Cascabel' de TRECE con Antonio Jiménez. Sobre el nuevo Gobierno de la región que está formando, Ayuso afirma que "es más austero, me lo he podido permitir porque tengo grandes consejeros. La situación que hemos vivido ha elevado el nivel de todos, son los mejores y pueden tener más competencias y más trabajo. Es un gesto de austeridad que hace falta".

Ayuso asegura que ser presidenta "es lo más bonito que le puede pasar a alguien, amo lo que hago, soy de Madrid,estoy comprometida con España. Vivo un sueño, traslado el sentimiento de orgullo. No tengo miedo al miedo, me importa no defraudar a mis votantes. No me paralizo, marco los objetivos como gobierno y sabiendo que represento a la Comunidad de Madrid en España. Estoy muy centrada, seré presidenta un tiempo, pero seré expresidente el resto de mi vida. Debo hacer las cosas lo mejor que pueda. Muchos ciudadanos del mundo vienen a buscar libertad y respeto a la Comunidad de Madrid".

La evolución y gestión de la pandemia

Sobre la pandemia, la presidenta madrileña cree que "lo ocurrido con el rebrote en Mallorca demuestra que no hay políticas en los aeropuertos. El Gobierno solo actúa por interés político, cuando intenta tapar un escándalo se inventa otra cosa. Nunca hay informes sanitarios que avalen lo que hacen. Las comunidades autónomas nos hemos echado a las espaldas todo esto. Esto no ha terminado, pero rompo una lanza a favor de la sociedad en la Comunidad de Madrid porque se han cuidado y han seguido las normas. Era bueno y necesario quitar las mascarillas al aire libre, pero no sé bajo qué criterio se ha retirado".

Los indultos a los presos independentistas

"Es una gran vergüenza y una humillación para España", señala Ayuso, que considera que "cualquier ciudadano que no esté contaminado o tenga alguna dependencia del PSOE coincide en ello. Es una barbaridad que no se puede tapar de ninguna manera. Todo ha cambiado, noto una ilusión, a partir del 4 de mayo las cosas han cambiado en España, he visto gran ilusión en gente de izquierda y derecha en todo el país que ha entendido que tenemos que caminar juntos, que no pueden cambiar España por la puerta de atrás. Borran una institución cuando les molesta, silencian y borran a quienes les estorban. Ha habido medidas abusivas y sin criterio. Los independentistas no se pueden ir de rositas por ser sus socios de Gobierno. ¿A qué precio vamos a mantener a Sánchez? La cuenta atrás para el Gobierno ha empezado, pera han acelerado la hoja de ruta y va a ser doloroso para todos".

¿Qué políticas aplicaría para Cataluña?

Ayuso lo tiene claro: "No hay nada que otorgue más libertad a los ciudadanos que la ley y el estado de derecho. Debe haber una recuperación de la presencia del Estado en Cataluña en la educación y las instituciones, normalizar la convivencia, e introducir políticas fiscales que reduzcan trabas, peso en la administración para que la empresa vuelva a crecer otra vez. Hay un vicio constante a favorecer a unos catalanes sobre los demás creando una convivencia irrespirable".



"Los nacionalistas empezando por el presidente, no quieren lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid", explica en su entrevista. "Si quisieran lo mejor para Cataluña no ocurriría lo que estamos viendo. Si pretenden subirnos los impuestos en Madrid para que la empresa se vaya de Madrid, nos veremos en todos los tribunales. Lo defenderemos donde haga falta hasta las últimas consecuencias, no voy a permitir que el resto de España pague la fiesta independentista que es una corruptela para seguir asfixiando a Cataluña o la gente esta que ha salido de la cárcel y se ríe de nosotros. En Madrid es bienvenido el que tiene un patrimonio, un negocio".



Reunión con Sánchez del 9 de julio

En cuanto a qué temas abordará Díaz Ayuso cuando se reúna con Sánchez en los próximos días, asegura que quiere preguntarle "qué proyecto tiene para el país. Me importa lo que sucede en toda España. Tenemos una obligación y somos un contrapoder, por eso funciona cuando se aplica bien el estado de las autonomías. La Ley Celaá es una locura. Tenemos un problema que es la falta de niños y de familias, las pandemia que vienen como la de la soledad que afectan a tantos mayores e irá a peor si no tejemos una red de la familia. Solo hablamos del aborto y la eutanasia, pero el verdadero problema y vemos a Europa muy despistada, es que si no hay vida no viene nada más a continuación, no habrá futuro. Quiero trasladarle al presidente que hemos puesto en marcha medidas para aumentar la natalidad y la conciliación. Sin ayuda estatal eso no va a salir porque no tengo legislación".

Ayudas en la Comunidad de Madrid a las madres jóvenes

Si pudiera a cada mujer que tiene un hijo en Madrid darle una ayuda lo haría sin duda, queremos convertir Madrid en la región de los niños. Vamos a ayudar en todas las edades, pero hay una población diana, porque los recursos son limitados, a la que queremos ayudar porque por falta de recursos no tiene a su hijo o decide no seguir adelante con su hijo".



La ley de eutanasia

Ayuso cree que "es un tema muy personal y respeto que personas decidan querer que su vida se acabe en un momento, pero como Administración estoy obligada a cuidar de la vida hasta el último suspiro, lo digno es la vida y hay que apostar por ella. Hemos puesto en marcha un refuerzo del sistema de paliativos, vamos a hacer un registro y código deontológico que proteja a quien no quiera aplicarlo. No se puede convertir un derecho en una obligación para el médico. Lo sensato es apostar por la vida y siendo un país avanzado poner las medidas".

Educación y la 'ley Celaá'

"La calidad educativa es lo más preocupante, pero la libertad de las familias también. Hemos ampliado los conciertos educativos hasta los 10 años y esperamos que cuando se renueven haya un Gobierno en la Moncloa con Pablo Casado y cambien estas leyes absurdas, que solo fabrican generaciones de frustración. Protegemos esto y soy defensora de la libre elección de las familias para la educación de sus hijos, por supuesto pública, privada y concertada".



Los resultados del 4 de mayo y encuestas electorales

Díaz Ayuso ha manifestado que "para oponerse a Sánchez no hace falta ser de derechas, sino ser sensato. Todos los que están cansados de ver cómo desdibujan España sin mirar hacia el futuro, si lo haces con cabeza, firmeza y tranquilidad todo se coloca. Lo está demostrando el PP y debe seguir por ese camino, librando todas las batallas ideológicas contra este Gobierno que ha acelerado su hoja de ruta ideológica tras las elecciones del 4 de mayo".

Además, ha añadido que "no podemos estar a contracorriente siempre del Gobierno, Sánchez me ha insultado. Llegarán los míos, nada me gustaría más que Pablo Casado siendo presidente de España y que se llevase mis consejeros porque se los lleve de ministros porque son muy buenos. Llevamos 17 años juntos, creo en él como persona y como político, por más que la Moncloa le esté desprestigiando todo el día y atacándole".