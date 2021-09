Arrimadas, sobre la detención de Puigdemont: "Pido al Gobierno que no interfiera y respete el procedimiento"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha ofrecido en 'El Cascabel' de TRECE su valoración de la detención de Carles Puigdemont en Cerdeña por las autoridades italianas por la orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo emitida por el juez Pablo Llarena: "A ver si acabamos ya con la impunidad de estos señores y se atienen a la Ley y la Justicia como cualquier otro hijo de vecino. Ahora se tiene que resolver en Italia es la extradición, si lo entregan a España o no. Espero que se le pueda entregar a la Justicia de España y se le juzgue aquí.Pido al Gobierno que no interfiera en el procedimiento, que respete el proceso, que no le indulte si es condenado y que no se les ocurra rebajar la pena del delito de sedición del Código Penal".

Para la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, la detención de Puigdemont "tiene una implicación política muy evidente, ERC y el PSOE está en una luna de miel, están encantados y con ERC dispuestos a apoyarles en todo en el Congreso. Esto puede cambiar las cosas, el independentismo puede presionar más a ERC y decirle que cómo van a apoyar al PSOE si detienen a Puigdemont mientras le juzgan", sostiene.

Sin embargo, añade, "la pena y la desgracia para España es que estemos así en lugar de tener un presidente del Gobierno que hace cumplir la ley y que respete la sentencia. Ahora mismo Sánchez estará pensando en qué puede hacer para que el independentismo no se cabree y en cómo le va a afectar. Es una buena noticia y motivo de alegría. Esto va a tener un impacto en la política catalana, pero también afecta a la estabilidad de España porque ERC es socio de Sánchez".

La oficina de Puigdemont, en un comunicado ha detallado que la detención se producía tras viajar desde Bruselas hasta la ciudad de Alguer para asisitir al 'Aplec Internacional Adifolk'. Unas jornadas culturales donde se promueven los lazos entre Cataluña y la ciudad en la que residen ciudadanos sardos catalanoparlantes. Allí, tenía previsto participar en un acto junto a la consejera de Exteriores, Victòria Alsina, y la presidenta del Parlament, Laura Borràs. El mismo Puigdemont había compartido un documento en sus redes sociales para facilitar a los ciudadanos de la isla italiana la versión nacionalista del conflicto en Cataluña.