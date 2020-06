Zoido, sobre la "reestructuración" de Marlaska: "Empieza por la comandancia de Madrid y no hay sustituto"

Esta noche ha pasado por ‘El Cascabel de TRECE’ el que fuera ministro del Interior con Mariano Rajoy y juez en excedencia, Juan Ignacio Zoido. Precisamente, otro colega suyo, también juez y también máximo responsable de la cartera de interior, hablamos de Fernando Grande-Marlaska, ha sido uno de los protagonistas de la jornada. Por él y por muchas otras cosas le ha preguntado Antonio Jiménez.

Zoido, sobre el caso Marlaska: “No tiene ningún tipo de defensa”

El político ‘popular’ que se encuentra en Bruselas, ha atendido a la llamada de TRECE y ha valorado todo lo ocurrido con su sucesor en el cargo, Grande-Marlaska: “La actuación del ministerio no ha sido correcta. Quien lo está padeciendo es un cuerpo como el de la Guardia Civil”, al que ha defendido y sobre el que ha afirmado que siempre está “sirviendo a todos los gobiernos”. “Se merecen un tratamiento y dignidad que hay que reconocer con hechos, no con palabras”, ha afirmado.

Zoido también ha querido destacar que según su punto de vista “todo lo que ha sucedido no tiene áas que una justificación lógica, lo que se supone la causa real de por qué se ha cesado en el puesto de la comandancia de Madrid a Pérez de los Cobos”.

El halago de Zoido a Pérez de los Cobos

Sobre el coronel Zoido no ha tenido más que palabras de admiración y cariñoa: “ha tenido solvencia de más con 5 ministros del Interior, no me cuesta ningún trabajo ni sacrificio defenderle. No le conocía antes de llegar al ministerio”, ha reconocido. Sobre él también ha asegurado que “sirvió a España en la época dura de ETA” y también ha recordado su papel como “coordinador” del operativo para frenar el referéndum ilegal del 1 de octubre.

El que fuera ministro en aquellos complicados días para España ha asegurado que “si otra vez tuviera que depositar la confianza en él, lo haría con los ojos cerrados”. De Pérez de los Cobos ha querido destacar su “lealtad, que no servilismo” y ha considerado su cese como una “gran injusticia”, con lo que, según Zoido, para “equilibrar lo ocurrido” haría falta reponer en su honor al coronel de forma que “vuelva a ser nombrado y repuesto en su cargo”.

La filtración del informe de la Guardia Civil

Juan Ignacio Zoido ha respondido a las preguntas de Jiménez sobre quién filtró el informe, tema al que Carmelo Encinas ha querido volver a recurrir en las preguntas finales. “Se ha producido una filtración, no es el único caso”, confirmaba el ex ministro. “Cuando se entrega una diligencia en el juzgado y a las partes personadas, a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, se les entrega una copia”, con lo que después ha añadido que, en este caso “la filtración la ha hecho la Guardia Civil”, ha añadido con ironía y malestar por la utilización que se está haciendo del cuerpo.

Zoido ha continuado en esa línea: “Alguien que teniendo acceso a ese documento lo pudiera hacer, otro asunto es que se ponga en tela de juicio el informe q ha hecho la Guardia Civil”. Sobre este, ha querido destacar que “describe unos hechos, que no es una sentencia, no es vinculante. Hay que respetar la presunción de inocencia. Finalmente, no ha dejado de destacar que “cuando ha sido contra dirigentes del PP bastaba con un informe para que tuvieran que presentar la dimisión”.