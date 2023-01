Vuelve la tiña: "la enfermedad no es grave, pero sí muy molesta"

¿Alguna vez has experimentado una picazón insoportable en su cuero cabelludo o en otras partes del cuerpo? ¿Has notado unas manchas rojas y escamosas que no desaparecen con cremas y lociones comunes? Es posible que estés sufriendo de tiña, una enfermedad de la piel causada por hongos.



Y es que vuelve la tiña. Se ha detectado un incremento de casos entre los hombres más jóvenes provocado por el corte de moda en la peluquería. Según el médico Jesús Sánchez Martos, la enfermedad suele ser asociada con la falta de higiene. "Es una enfermedad muy contagiosa, por contacto directo y suponemos que en este caso ese contagio se da en peluquería por las distintas herramientas que se utilizan". Además, Martos señala que "en este caso es una tiña en la cabeza, por mucho que digan, hay más de cien casos, sobre todo, en la población masculina y con adolescentes que sigue la moda de afeitarse en la nuca. Eso supone que para llevar bien el peinado hay que asistir con frecuencia a la peluquería"



El tratamiento consiste en antifúngicos, que ayudan a curar la enfermedad, aunque es importante exigir una formación en peluquería y estética para prevenirla. La tiña no es una enfermedad grave, pero puede ser muy molesta. Es recomendable acudir al médico de centro de salud para tratarla, y a un dermatólogo, si es necesario, "la enfermedad no es grave, pero si muy molesta", añade Martos.