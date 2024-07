Vox insiste en su negativa a ayudar a Canarias: "No cabe todo el mundo"

Ignacio Garriga, secretario general de VOX, defiende en 'El Cascabel' de TRECE, su decisión de romper con el PP y apearse de los gobiernos autonómicos: "seremos leales a los votantes (...) el 90 % de esos menores resulta que no son tan menores".

En los últimos días, distintos cargos intermedios de Vox, en las distintas regiones donde el partido ostentaba poder administrativo, han manifestado su voluntad de romper el carné del partido de Abascal y seguir al lado del PP, una cuestión que Garriga tilda de indignante aunque asegura que solo "una parte muy pequeña de los cargos de Vox se han ido". "Ha sido muy sorprendente e indignante que personas que hasta hace 4 días defendían a capa y espada los principios de Vox, ahora renieguen. Parece que detrás hay un oportunismo para un beneficio personal. Es una profunda decepción", añade el secretario general.

En defensa de las últimas decisiones del partido, Garriga confiesa a Antonio Jiménez que entienden la sorpresa "porque no es lo habitual", pero que debían ser coherentes: "No nos mueven los sillones, nuestro compromiso está intacto, la inseguridad y la inmigración es un tema nuclear para nosotros. No representamos la alternancia en el poder de PP y PSOE", sentencia Garriga.

Preguntado por Jiménez sobre la negativa de Vox a ayudar a Canarias y su decisión última de romper con el PP, Ignacio Garriga argumenta que "el 90% de los menores luego se ve que no son menores, sino mayores de edad. Hay que proteger fronteras y acabar con el efecto llamada. Hay que dar un mensaje claro al mundo de que en España no cabe todo el mundo. Hoy he hablado con un padre de una menor asaltada por un menor. Los españoles quieren políticos que garanticen seguridad y la inmigración ilegal niega la seguridad", y añade que Vox es inmune a los ataques que reciba por defender esta postura.

"El discurso de que no pueden volver con sus familias es mentira, la mayoría hablan por teléfono a diario con sus familias", señala el propio Garriga, que insiste en apuntar que el compromiso del partido con los españoles es real: "No queremos sillones por sillones, no vamos a estafar a los españoles". Aunque matiza que la ruptura con el PP no va a ser total: "No vamos a romper pactos en ayuntamientos siempre y cuando se garanticen los principios de Vox".