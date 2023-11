Vota | ¿Es una traición a España el pacto Sánchez-Puigdemont, como denuncia la oposición?

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho tras el pacto del PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez que "España ha perdido, los independentistas están ganando y el PSOE ha desaparecido", y ha afirmado que combatirá por todos los medios y de forma "firme y serena" este "ataque" a la democracia.

En una declaración institucional "urgente y solemne" en la sede del PP, Feijóo ha acusado a Sánchez de actuar por "conveniencia personal, no por convivencia colectiva" y de "ceder a un chantaje" tras un acuerdo que, en su opinión, "convierte en legales hechos delictivos", en alusión a la ley de amnistía.



"España ha perdido, los independentistas están ganando y el PSOE ha desaparecido", ha afirmado.



Feijóo ha comenzado su intervención, de quince minutos de duración, con una condena al disparo que ha recibido el expresidente del PP de Cataluña y fundador de Vox, Aleix Vidal-Quadras, y a continuación ha criticado duramente el acuerdo que suscribió el PSOE con ERC y el que ha firmado este jueves con Junts.



"El PSOE está cediendo a todas y cada una de las exigencias de los independentistas, que no han hecho ni una sola concesión ni muestran el más mínimo arrepentimiento ni deseo de reconducir la situación, sino más bien todo lo contrario", ha declarado.



En este sentido, el líder del PP ha denunciado que el PSOE reconoce en el acuerdo con Junts que Cataluña es una nación, mientras que la formación del expresidente catalán Carles Puigdemont anuncia que propondrá un referéndum de autodeterminación e incluye una amnistía para casos de "lawfare" o judicialización de la Justicia.



"La humillación a la que Sánchez está sometiendo a nuestro país está siendo completa e inapelable", ha añadido Feijóo, que ha criticado también que el PSOE acepte un "mediador internacional entre Cataluña y España, dando categoría a un supuesto conflicto internacional que no existe".



En su opinión, los "acuerdos de la vergüenza" del PSOE con los partidos independentistas "no resuelven ningún problema sino que los agravan todos", y considera que estos pactos son "un hito más en la erosión planificada de la democracia en España".



Al respecto, Feijóo señala que tras los indultos a líderes del 'procés' y la reforma del Código Penal "redactada a carta de los condenados", ha llegado ahora la amnistía y llegarán después "otras medidas que ya son posibles, como el referéndum de autodeterminación, y en el momento que marquen los independentistas".



El líder del PP ha acusado al PSOE de estar "obviando a millones de socialistas que fueron a votar pensando que su partido rechazaba la amnistía y que ven cómo hoy han sido engañados y humillados".



"Esta deriva no va a llevar al PSOE a buen puerto. El PSOE ha renegado a su historia, a sus principios y ha renunciado a defender lo que representan. Y eso lo pagarán mas pronto que tarde", ha añadido.



Feijóo considera que "estamos ante un desafío a la democracia que requiere la reacción de los demócratas españoles, sin distinción de ideología" y asegura que el PP no se va a "rendir" ni va a "fallar" a los ciudadanos.



Y ha subrayado que el PP luchará con todos sus medios "ante esta deriva y este cambalache de votos por privilegios", por la vía "parlamentaria, legal y a través de la movilización social firme, serena y respetando siempre la convivencia".



"Daremos voz a la mayoría de los españoles, a millones de españoles, también a la mayoría de socialistas que lo consideren oportuno, a una mayoría de catalanes que no han apoyado esto y que no están de acuerdo con esto", ha afirmado Feijóo, que ha mostrado su convencimiento en que "la democracia española prevalecerá".