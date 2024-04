Vota | ¿Ha tomado Pedro Sánchez el pelo a los españoles, como denuncia Feijóo?

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de tomar el pelo a los españoles al anunciar que continúa como presidente del Gobierno tras cinco días de reflexión y ha advertido de que tras su "obra de teatro" pretende "colar por detrás un cambio de régimen".

El jefe de la oposición ha defendido además que el "punto y aparte" anunciado por Sánchez debería ser la convocatoria de elecciones generales "a la mayor brevedad", pero asume que el PSOE no las convocará porque "teme a las urnas".



Feijóo ha comparecido ante los medios en la sede de su partido, tras comunicar Sánchez su continuidad en una comparecencia sin prensa en el Palacio de la Moncloa.



El líder del PP ha denunciado que Sánchez ha pronunciado su discurso más peligros y ha alertado de que "quien amenaza la democracia es quien pretende un proyecto de puro poder sin límites para no dar las explicaciones que la democracia le está exigiendo".



"Hoy realmente lo que ha habido son las amenazas de un presidente acorralado. Sánchez ha elegido intentar cohesionar a los suyos a costa de dividir a España en dos. Es absolutamente lamentable oír hasta los ministros del Gobierno hablar de buenos y malos, la España del conmigo o contra mí", ha señalado Feijóo, alertando de que esa fórmula " ha escrito las páginas más negras de nuestra historia".



Además, ha sostenido que Sánchez ha utilizado "hasta su intimidad para intentar ganar tiempo" y ha empleado al rey "como actor secundario en su última película".



El líder de la oposición no ha anunciado qué acciones tomará a partir de ahora y solo ha adelantado que no interpondrá una moción de censura porque Sánchez "ha comprado el apoyo de sus socios con la dignidad de todos los españoles".



Pese a las preguntas de la prensa, Feijóo no ha querido avanzar si llamará al presidente del Gobierno a comparecer en la comisión de investigación del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, aunque ha anunciado que se reunirá mañana con sus grupos parlamentarios.



A la pregunta de si teme que Sánchez cambie ahora el sistema de mayorías para elegir a los vocales del CGPJ, ha pedido no entrar en conjeturas y ha recordado que el presidente le dijo, en su reunión previa a su discurso de investidura, que en ningún caso cambiaría las mayorías del Poder Judicial.



El líder del PP ha pronunciado múltiples reproches por los cinco días de reflexión de Sánchez para anunciar finalmente su continuidad, hablando de "simulación de dimisión", "ridículo", "esperpento", "soberbia", "vanidad", "victimización".



Feijóo ha especulado sobre si Sánchez se ha movido por una estrategia electoral o judicial, ha censurado que haya condenado a España a días de "bochorno internacional" y ha apuntado que lo que estamos viviendo "ya no es más que el epílogo de un pasado que vamos a pasar".



"Su proyecto se acabó y puede prolongar la agonía y la decadencia, pero no será más que eso: agonía y decadencia", ha afirmado.



Además, ante la movilización enarbolada por Sánchez, Feijóo le ha advertido de que no ha obtenido respeto, sino burla, y que si su proyecto es "emular a regímenes que no creen en la plena libertad" "va a tener la movilización que buscaba, pero no en los términos que esperaba".