Vota | ¿Qué pone en mayor riesgo la continuidad de Pedro Sánchez?: ¿La amnistía o el caso Koldo?

El PP ha denunciado los contratos de los ministerios y gobiernos balear y canario que afectan al caso Koldo ante la Fiscalía europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, y redoblará su ofensiva contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez esta semana en el Congreso y el Senado.

"Llegaremos hasta el final", ha reiterado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha anunciado que este mismo lunes el PP trasladará ante esas instancias europeas los contratos que -ha indicado- están financiados por fondos europeos.



"Daremos traslado, por supuesto, de los contratos que fueron el inicio de esta trama, pero lo acompañaremos también con todos aquellos contratos que se van conociendo y que han sido financiados o cofinanciados con fondos públicos y que, por tanto, deben ser conocidos en instancias europeas", ha señalado.



Gamarra ha advertido que "esto acaba de empezar" y ha lamentado que las últimas informaciones apuntan a "más cargos socialistas implicados" en esta presunta trama de corrupción.



La dirigente popular ha criticado que la respuesta del PSOE esté siendo "la autodefensa" y ha censurado "el silencio, la opacidad y el contraataque" de los socialistas.



Por ello, ha incidido, el PP redoblará su ofensiva contra el Gobierno esta semana en el Congreso y el Senado, donde los ministros deberán "responder" a las "muchas preguntas que quedan por resolverse".



En este sentido, ha pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que abra "de manera inmediata" una investigación interna en su departamento "para saber qué ha pasado" con los contratos que supuestamente el ministerio que ahora dirige adjudicó a la empresa vinculada al caso Koldo.



"Exigimos respuestas y responsabilidades", ha señalado Gamarra, quien también ha demandado explicaciones a los responsables de Hacienda, María Jesús Montero; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; y Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por su gestión, estos dos últimos, al frente de los gobiernos canario y balear, respectivamente.



Sobre la comisión de investigación que los populares impulsarán esta semana en el Senado, no ha confirmado quién será el portavoz ni a quién llamarán a declarar, pero ha señalado que será un trabajo "en el que participará de manera amplia el grupo parlamentario" y deberán comparecer "los políticos señalados".



De la aprobación de la ley de amnistía, ha afirmado que "no puede alcanzar los estándares europeos", y ha confirmado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defenderá la postura del partido este jueves en el Congreso.



En este tema, ha asegurado, los populares cuentan "con todo el respaldo" del Partido Popular Europeo porque el texto "no cohesiona la sociedad, la divide" y ha criticado que la tramitación concluyera "a puerta cerrada".



"Sin duda alguna, esta es una proposición de ley que se aparta absolutamente no solo de los estándares democráticos de nuestro país, siendo ilegal, inconstitucional e inmoral en términos internos, sino que se aparta absolutamente de los estándares también europeos", ha criticado.