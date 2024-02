Vota | ¿Es Pedro Sánchez el responsable de la debacle electoral socialista en Galicia?

El Gobierno toma nota de lo sucedido en las elecciones gallegas celebradas el domingo, pero considera que esos comicios, pese a los malos resultados de los socios de coalición, no son motivo para cambiar el rumbo emprendido en la legislatura.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por EFE remiten a cada uno de los partidos de la coalición (PSOE y Sumar) para hacer los análisis pertinentes de esos resultados y actuar en consecuencia como consideren oportuno, pero recalcan que no hay que perder de vista que se trataba de las elecciones en una comunidad autónoma.



Lo ocurrido en las urnas en ese territorio no creen por tanto que pueda ni deba condicionar la acción del Gobierno, ya que interpretan además que algunas cuestiones de política nacional, como la ley de amnistía, no han influido de forma determinante en el voto de los gallegos a los partidos que conforman el Gabinete de Pedro Sánchez.



En ese sentido, recuerdan que el BNG ha tenido un apoyo notable y es una formación política que respalda plenamente la amnistía.



Por ello no hay intención de variar la posición al respecto y las fuentes citadas aseguran que se va a seguir intentando llegar a un acuerdo con Junts que permita sacar adelante esa ley.



No es que se menosprecien los resultados de Galicia, precisan, porque señalan que se toma nota de ellos como de los de todas las elecciones, pero explican que se hace en su justa medida.



En el Gobierno reconocen que el PP puede estar muy satisfecho por el resultado obtenido y aseguran que su líder, Alberto Núñez Feijóo, habrá respirado dadas las consecuencias que creen que para su liderazgo podría haber tenido perder la Xunta.



Pero de ahí a hablar del inicio de un nuevo ciclo electoral (como ha hecho ya la secretaria general del PP, Cuca Gamarra) consideran que hay un mundo y que no tiene sentido hacer ese planteamiento cuando se está en los primeros compases de la legislatura.



Además, invitan a preguntar en el Partido Popular si siguen pensando lo mismo cuando se conozca lo que digan próximamente los ciudadanos vascos en las urnas.



Presume el Gobierno que tras el resultado de las elecciones en Galicia Feijóo va a seguir con su forma de hacer oposición "destructiva" y que en esa línea irá en el primer cara a cara parlamentario que tendrá con Sánchez el próximo miércoles en la sesión de control del pleno del Congreso.



Frente a ello recuerdan las apelaciones a la templanza que ha venido haciendo Sánchez y afirman que así seguirá actuando el Ejecutivo a la vez que impulsando medidas en favor de los ciudadanos.



Por lo tanto insisten en que no va a haber ningún viraje en la línea de actuación del Gobierno.