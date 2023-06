Vota | ¿Deberían PP y PSOE pactar para evitar acuerdos de gobierno con partidos populistas o separatistas?

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha replicado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "el único que está en los extremos" es él y ha invitado al PSOE a buscar un nuevo liderazgo, porque su discurso es "incompatible" con un primer ministro europeo.



Feijóo ha respondido así en Telecinco al bronco discurso contra "la derecha extrema y la extrema derecha" de ayer de Sánchez ante sus diputados y senadores y que, en opinión del presidente del PP, supone una vuelta a los tiempos del "doberman" y del "nerviosismo".



Le ha acusado de haber mutado primero el PSOE a un partido sanchista y, de ahí, ahora a un partido "podemizado" y "cesarista", con lo que quien está "en los extremos" es él.



"¿Dónde está el PSOE?", se ha preguntado Feijóo, para quien los socialistas necesitan otro líder, porque Sánchez ya no les representa.



Aunque ha puntualizado que es el PSOE el que debe decidir sus liderazgos, ha dicho que si a él le hubiera pasado lo mismo que a Sánchez en las autonómicas y municipales del pasado domingo, su respuesta habría sido no presentarse a las generales, porque, además, "es peor candidato que sus alcaldes y presidentes socialistas".



El presidente del PP ha renunciado, en cualquier caso, a entrar en el cuerpo a cuerpo en la campaña de las generales del 23 de julio, una convocatoria "inaudita" que ha admitido no esperaba y con la que, en su opinión, el presidente del Gobierno ha dado un "portazo" a la Unión Europea, cuya presidencia asume España el 1 de julio.



Cree que Sánchez ha adelantado las elecciones para no tener una moción del PSOE, reenganchar en las listas a quienes se han quedado fuera tras el 28M y "como siempre, pensando en sí mismo".



Ha pedido a los ciudadanos que, pese a los "sorprendente" de la convocatoria, acudan a las urnas o voten por correo y ha reiterado que va a por la mayoría absoluta y por ahora no se plantea ningún escenario de pactos, porque "España debe tener un gobierno fuerte que solo dependa de las urnas".



En cualquier caso, ha insistido en que espera que "no se interrumpa el cambio" y ha asegurado que no tiene ningún inconveniente en hablar con el líder de Vox, Santiago Abascal, con quien ha asegurado mantiene una relación "absolutamente cordial", pero debe clarificar si está dispuesto a facilitar la derogación del sanchismo o solo quiere una cuota de poder.



Espera asimismo que "nadie interrumpa lo que ha salido de las urnas" en Valencia, Baleares o Granada y que, por tanto, gobierne la lista más votada, también en Extremadura, que está dispuesta a perder aunque un pacto PP-Vox daría la presidencia de la Junta a la popular María Guardiola.



"Perderíamos Extremadura sí, pero ganaríamos en más provincias y municipios", ha precisado.



Preguntado por el Movimiento Sumar, ha dicho que debería llamarse en realidad "Movimiento Restar", porque "son todos los restos de las confluencia que estaban unidas a través de podemos", y ha incidido en que el problema con el PSOE no lo tiene el PP, sino ellos después del discurso de ayer de Sánchez "podemizándose".