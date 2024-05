Vota | ¿Va la economía española como un cohete, como presume Pedro Sánchez?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que si los datos le llevaron a asegurar hace meses que la economía española iba como una moto, en la actualidad puede decir que "va como un cohete".

Sánchez ha hecho este diagnóstico de la economía española en la apertura de un foro sobre fondos europeos organizado por elDiario.es.



Para el jefe del Ejecutivo, en los últimos años se están sentando las bases de "una nueva prosperidad, un modelo de éxito" que ha fundamentado en que haya más empleo, mayor crecimiento que la media europea, menor desigualdad y más convivencia.



Por todo ello ha señalado que si algunos se sorprendieron que hace un año dijera que la economía española iba como una moto porque la temporalidad estaba en mínimos históricos y se creaban más contratos indefinidos que nunca, ahora se atreve a decir que "va como un cohete".



Ha apuntalado esa afirmación con datos, como el hecho de que nunca había habido en España tantas personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social, nunca tantas mujeres habían tenido un empleo, y la tasa de paro juvenil, aunque sigue siendo alta, se encuentra en mínimos históricos.



Tras destacar la relevancia para todo ello de la reforma laboral y del acuerdo entre los agentes sociales, ha lamentado que el PP estuviera dispuesto a todo, "incluido el transfuguismo" para intentar hacerla naufragar.



Sánchez ha destacado otras decisiones, como la subida del salario mínimo, las ayudas ante la inflación, la reforma del mercado eléctrico y la solución ibérica que -ha dicho- impulsó la vicepresidenta tercera y cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas, Teresa Ribera, presente en el acto y de la que ha dicho que está llamada a ocupar grandes responsabilidades en la próxima Comisión Europea.



Todo eso ha manifestado el jefe de Gobierno que ha permitido a España "navegar en un entorno complicado con su propio rumbo y tener éxito".



A ello ha reconocido que han contribuido también los fondos europeos, que ha dicho que no cayeron del cielo sino que hubo que luchar por ellos y vencer muchas resistencias e intereses en una "batalla" que dio y ganó España.



Para Sánchez, esos fondos son una oportunidad histórica que está aprovechando España, y ha reiterado que va a defender una nueva edición de los mismos a partir de 2026.



El presidente del Gobierno, que ha recordado que la Comisión Europea ha aumentado este miércoles la previsión de crecimiento de España, se ha referido a las elecciones europeas del 9 de junio para resaltar su importancia ya que se trata de decidir qué Europa se quiere.



Ante esa cita ha puesto en valor el modelo español que cree que ha demostrado que se puede crecer con vigor al tiempo que se descarboniza el tejido productivo, se reducen emisiones y se prepara al sector agroindustrial para nuevos escenarios climáticos.



Sánchez ha asegurado que España cuenta hoy en Europa como no lo hacía en décadas.



Pero ha concluido su intervención advirtiendo de que ningún avance es irreversible, momento en el que ha recordado que este fin de semana va a haber "desgraciadamente" en Madrid un encuentro de líderes ultraderechistas.



Esas formaciones ha avisado que están haciendo retroceder conquistas que parecían ya asentadas, y por ello ha instado a no retroceder en los logros conseguidos y ha afirmado que el Gobierno trabajará para ello.