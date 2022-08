Vota | ¿Cree que el Partido Popular debería apoyar las medidas de ahorro energético del Gobierno?

El Partido Popular, en boca este miércoles de su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha afeado que el Gobierno de Pedro Sánchez se dedique a "insultar" a Alberto Núñez Feijóo en lugar de invertir ese tiempo en negociar el decreto de ahorro energético con su partido o con afectados como los comerciantes.

El apagado de escaparates y el ajuste de termostatos en espacios públicos -excepto en centros sanitarios y de formación y medios de transporte, entre otros- ha empezado a aplicarse este miércoles, si bien no se esperan sanciones inmediatas a los establecimientos que aún estén adaptándose a las medidas.





Los lugares a los que se dirige el "Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización" tendrán hasta esta noche para poner en marcha las iniciativas aprobadas por el Gobierno, que, no obstante, admite que habrá que "dar un margen" a los propietarios para favorecer que cumplan la norma.

Este paquete de medidas, que será complementado en septiembre por el Plan de Contingencia, busca reducir el consumo de energía en el contexto de la invasión rusa de Ucrania y contribuir a asegurar el suministro de gas -materia prima que también se utiliza para la producción eléctrica- en la Unión Europea para el próximo invierno.

Uno de los planteamientos es el límite al termostato en espacios públicos para que no queden por debajo de los 27 grados en verano ni superen los 19 en invierno. Se aplicará en edificios y locales de uso administrativo, comercial y de concurrencia pública, como teatros, cines, establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, estaciones de tren y autobús, y aeropuertos.

No así en aquellos espacios que así lo justifiquen por las especificidades del sector o las condiciones de sus trabajadores, los centros de formación -colegios, universidades, guarderías...-, sanitarios, peluquerías, gimnasios y medios de transporte en sí. Tampoco se aplicará en lavanderías ni en las habitaciones de los hoteles, al ser de regulación privad. Se incluye, además, el deber de apagar a las 22:00 horas el alumbrado de escaparates y edificios públicos que estén desocupados, salvo la iluminación ornamental de monumentos.

El real decreto ley establece otras medidas, como la obligación de disponer de un sistema de cierre de puertas para locales cuando dispongan en sistema de climatización en funcionamiento. En este caso, los establecimientos tienen hasta el próximo 30 de septiembre para adaptarse a la disposición, que ya estaba vigente desde 2009 para espacios que no utilizasen energía renovable para estos usos.

Los populares no se han movido del no al decreto que el Congreso votará en un Pleno extraordinario mañana y siguen emplazando a que el Ejecutivo ponga en marcha cambios, con nuevos decretos que no mezclen ayudas, como las del transporte o las becas, con medidas como ajustar la climatización, una "imposición" a juicio del PP.



Feijóo abogó por limitar la temperatura del aire acondicionado y la calefacción, como hace el decreto, pero el PP no comparte que el Gobierno haga obligatoria esta medida y, en rueda de prensa, Gamarra ha abogado por recomendaciones.



Reprochan que el Gobierno no se haya puesto en contacto con el PP, y sí con EH Bildu, y reclaman un debate "sereno" y "serio" que vaya más allá de políticas "de cara a la galería", incluyendo también actuaciones a largo plazo y abordando por ejemplo la extensión de la vida útil de las centrales nucleares.



"No respaldaremos un real decreto que es una imposición porque no se ha hablado con nadie y que no son recomendaciones sino que son obligaciones Europa da margen para que cada país tome las medidas que sean oportunas", ha agregado Gamarra. Subraya el PP que el Gobierno tiene 24 horas para rectificar y buscar acuerdos con los sectores afectados.