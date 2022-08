Vota | ¿Cómo valora el trabajo de Teresa Ribera para conducir la transición energética de España?

El ajuste de termostatos en espacios públicos y el apagado de escaparates a partir de las 22:00 horas entrarán en funcionamiento este miércoles

El nuevo "Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización" busca reducir el consumo en el contexto de la invasión rusa de Ucrania y contribuir a asegurar el suministro de gas en la UE para el próximo invierno.



Uno de los planteamientos es el límite al termostato de espacios públicos, que también se aplica a las estaciones de autobús y tren, y a los aeropuertos, para que no queden por debajo de los 27 grados en verano ni superen los 19 en invierno.



Se incluyen además el deber de apagar las luces de escaparates y el alumbrado de edificios públicos si están desocupados a partir de las 22:00 horas, y mantener las puertas cerradas cuando dispongan de sistemas en funcionamiento. Estos lugares tendrán de plazo hasta este martes inclusive para adoptar las medidas, que entrarán en vigor un día después.

Según ha explicado este lunes la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el Gobierno no tiene intención de retirar o aplazar ese paquete de medidas debido al compromiso con Bruselas y ha pedido a las autonomías que remitan sus propias propuestas de ahorro energético antes de septiembre.



Durante la reunión, de más de tres horas, entre representantes del Gobierno central y responsables autonómicos de Energía, Industria y Comercio, Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León, y Murcia -todas gobernadas por el PP- han pedido que no se aplique el decreto.



Además, Cataluña ha solicitado su aplazamiento, si bien "su preocupación no era tanto por el fondo sino como por acompañar a aquellos sectores que no han tomado medidas adecuadas todavía", ha relatado Ribera. No ha habido ninguna comunidad autónoma que haya dicho que no vaya a cumplir el plan de ahorro energético, ha aclarado la ministra, que ha salido "contenta" de un encuentro que ha trascurrido "en tono cordial".