Vota | ¿Debería permitir Sánchez formar gobierno a Feijóo y no pactar con todos los partidos independentistas?

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha revelado en un discurso ante su partido que ha contactado tanto con Vox como con el PNV de cara a lograr su investidura como presidente del Gobierno, para la que ya ha logrado el sí de UPN y está en ese "camino" con Coalición Canaria, formación con la que también ha hablado.









Feijóo ha informado de su ronda de conversaciones, que empezó ayer con Pedro Sánchez, durante su intervención en abierto ante la Junta Directiva Nacional, de la que forman parte los barones de la formación, a los que ha reunido tras ganar las elecciones generales con 136 escaños pero sin lograr una mayoría suficiente para formar gobierno.



El líder del PP ha afirmado que continuará las conversaciones con el PSOE cuando se conozca el escrutinio final del voto de los residentes en el extranjero (CERA) y que, mientras, seguirá dialogando con los otros partidos, entre ellos, Vox.



"Continuaremos las conversaciones en la próxima semana con el planteamiento de si -Vox- está dispuesto a iniciar o no un cambio del gobierno sanchista", ha añadido.



Con 136 escaños Feijóo se ha quedado a 40 de la mayoría absoluta y, a falta del escrutinio completo, para imponerse al bloque de Pedro Sánchez necesitaría el sí de los 33 diputados de Vox, el diputado de UPN -que ya tiene-, el de Coalición Canaria y el apoyo del PNV, lo que implicaría poner de acuerdo a partidos enfrentados.



En base a los resultados del 23J, Feijóo ha dibujado ante los suyos tres escenarios: que gobierne el más votado, el bloqueo o que "todos los que han perdido exploren una mayoría alternativa con el apoyo explícito o tácito de partidos populistas e independentistas".



FEIJÓO PIDE ACUERDOS MAYORITARIOS Y NO "BALCANIZAR" ESPAÑA



Asimismo, el líder del PP ha subrayado que el futuro gobierno de España debe salir "necesariamente" de un acuerdo de partidos "que puedan pensar distinto" pero que tengan como "objetivo común" el desarrollo económico, social e institucional.



Así, ha incidido en que el resultado electoral exige "romper los bloques políticos" con acuerdos en los que una mayoría pueda coincidir.



"Los españoles no pueden quedar atrapados ni en bloques, ni en bloqueos, ni permitir que nuestro país se balcanice", ha aseverado ante la posibilidad de un Gobierno del PSOE con el apoyo de partidos independentistas.



Los dirigentes del PP han cerrado filas en público con su líder, a pesar de que en privado ponen en duda la posibilidad de construir una mayoría que lleve a la Moncloa.