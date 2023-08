Vota | ¿Cree que es una "provocación", como dice el PP, el viaje de Pedro Sánchez a Marruecos?

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha dicho este miércoles que el viaje del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a Marruecos es una "clara provocación" que responde a la "soberbia del personaje".







En una entrevista, se ha referido así a la decisión de Sánchez de viajar a Marruecos para pasar unos días de vacaciones con su familia, en lo que Moncloa ha enmarcado en un viaje privado, que ha "costeado íntegramente" el presidente del Gobierno.



Tellado ha criticado que se haya marchado de vacaciones "desatendiendo sus obligaciones" como presidente del Gobierno en la situación actual en que se encuentra el país, tras el resultado electoral.



Sobre este asunto también se ha referido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, al señalar que "sólo Sánchez se va de vacaciones tranquilo" con el tercer peor dato del paro en julio desde 2008, de afiliación desde 2012, 6.819 autónomos menos y 2.281 empresas menos.



En un mensaje que ha publicado en Twitter tras conocerse los datos de paro registrados en julio, Gamarra añade "la economía va como una moto pero hacia el acantilado. Necesitamos un Gobierno serio que cambie el rumbo", apostilla.



Por otra parte, Tellado ha afirmado, en la entrevista radiofónica, que Sánchez está "instalado en la soberbia" y en la "prepotencia" intentando hacer creer que ha ganado las elecciones del 23J y le ha exigido que asuma su derrota, que se reúna con Feijóo y que deje de aferrarse al poder.



En este sentido, ha defendido un Gobierno del PP en minoría, "que busque la estabilidad parlamentaria hablando con todos y estableciendo pactos de Estado entre los partidos de Estado".



"Hay que saber si el PSOE sigue siendo partido de Estado y si hay alguna cuestión clave que se puede dialogar con ellos" aunque, ha enfatizado: "Me temo que no".



Tellado ha añadido que el PSOE "se ha dejado caer en brazos del independentismo y está dispuesto a hablar con todos aquellos que quieren debilitar a España"



Para el dirigente popular, la situación es muy difícil porque hoy en el PSOE "no hay con quién hablar: El que está al frente no quiere hablar con nadie y se ha ido de vacaciones, y todos los demás no pueden porque no les dejan", ha ironizado.



A la pregunta de si confían en que Alberto Núñez Feijóo pueda ser investido, ha dicho que hay una posibilidad y que hay que explorarla, y que van a insistir "de forma denodada" para que esa investidura se pueda producir.