Vota | ¿Cree que la Princesa Leonor contribuye a mejorar la imagen de España?

La celebración familiar con la que Leonor de Borbón festejará mañana, martes, su 18 cumpleaños después de jurar la Constitución en el Congreso supondrá el primer encuentro de toda la familia Borbón desde hace cinco años y en donde destacará la presencia de Juan Carlos I.

Será además la primera ocasión en la que la princesa de Asturias se vea con su abuelo desde que se marchó a vivir a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) en agosto de 2020. El Palacio de El Pardo será el escenario del festejo, de carácter privado, que reunirá por la tarde la familia del rey y también la de la reina Letizia, los Ortiz Rocasolano.



La última vez en que se vio al completo a la familia Borbón fue en el Palacio de la Zarzuela el 2 de noviembre de 2018, en el 80 cumpleaños de la reina Sofía, un encuentro también privado del que la Casa Real facilitó una fotografía de grupo. En esta ocasión, no ha anticipado si va a distribuir o no alguna imagen del encuentro.



La familia Borbón se reencontró el pasado mes de enero en Atenas en el entierro del exrey Constantino de Grecia, si bien la princesa Leonor y la infanta Sofía no asistieron.



Junto a la heredera al trono, el protagonista del evento será Juan Carlos I, quien no estará ni en el acto del juramento en el Congreso, ni en el posterior acto del Palacio Real, donde se impondrá a la princesa el Collar de la Orden de Carlos III y habrá un almuerzo con las principales autoridades del Estado.



La Casa del Rey consideró que no era adecuada su presencia en estos dos actos oficiales, por lo que acordó organizar la celebración familiar para que pudiera estar con doña Sofía, ausente también en el Congreso y en el Palacio Real.



Según fuentes próximas a la Casa del Rey, el emérito acordó con Felipe VI participar solo en el festejo privado para no perjudicar a la princesa y a la Corona.



No obstante, Juan Carlos I, de 85 años, se ha sentido molesto por no formar parte de la fotografía del Congreso con su hijo y su nieta después de haber sido uno de los grandes artífices de la democracia y de la aprobación de la Constitución de 1978.



El hecho de que no se le permita alojarse en la Zarzuela, su residencia durante más de cuarenta años, ha llevado a don Juan Carlos a acortar su estancia en Madrid, donde está previsto que llegue sobre las 15.00 horas desde Abu Dabi, adonde regresará a la conclusión del festejo.



Ante la situación de Juan Carlos I, la celebración se ha organizado en El Pardo, emplazamiento de Patrimonio Nacional donde Felipe VI organiza actos oficiales y que también es residencia de los mandatarios extranjeros que visitan España.



Además de los reyes, la princesa y su hermana, Sofía, y los eméritos, al cumpleaños están invitadas las infantas Elena y Cristina y sus hijos.



También la infanta Margarita, hermana menor del rey Juan Carlos, y su esposo, Carlos Zurita, sus hijos y los de la otra hermana del emérito, Pilar de Borbón, fallecida en enero de 2020.



Por la parte de la reina, se espera que asistan su madre, Paloma Rocasolano; su padre, Jesús Ortiz, y su pareja, Ana Togores, y su hermana, Telma, entre otros.



Antes del festejo, Juan Carlos I ha mostrado su deseo de tener una conversación con Felipe VI, aunque la Casa del Rey no ha confirmado si la habrá.



El emérito y su hijo ya mantuvieron una charla en la Zarzuela en mayo de 2022, en su primera visita a España tras su marcha, en la que don Felipe le trasladó su malestar por la gran expectación mediática que había rodeado su estancia previa en Sanxenxo (Pontevedra) y los comentarios que hizo a la prensa de que no tenía que dar las explicaciones requeridas por el Gobierno sobre su comportamiento en los últimos años.



En aquella visita a la Zarzuela, que se completó con un almuerzo familiar, Leonor de Borbón no participó al estar estudiando en Gales (Reino Unido).