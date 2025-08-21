¿Cómo valora la actuación del Gobierno durante la crisis de los incendios?

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha exigido este miércoles acciones urgentes e inmediatas para mejorar la prevención frente al fuego y ha denunciado la precariedad que sufre el cuerpo de bomberos forestales, ante el peor año de incendios que vive el país en tres décadas.

El sindicato ha hecho referencia en un comunicado a la falta de inversión sostenida en materia de prevención y gestión forestal, que se traduce en menos recursos humanos para la limpieza de montes o la apertura de cortafuegos.

El resultado, ha indicado, es esta cadena de incendios que ha afectado a cientos de miles de hectáreas y ha dejado 4 víctimas mortales en tareas de extinción y que "podría haber sido mitigada con meses de antelación".

Tras indicar que la prevención supone un gran ahorro económico, UGT ha explicado que, "frente a los 19.000 euros que cuesta de media apagar un incendio, prevenirlo implica 3.000 euros en desbroces o 300 en quemas prescritas".

Por otra parte, también ha denunciado la precariedad del cuerpo de bomberos forestales, con unas "intolerables condiciones laborales" que lo condenan a "una temporalidad perpetua".

"Más del 60 % son despedidos tras acabar el periodo estival", ha recordado UGT, que ha añadido que los bomberos cuentan con "salarios paupérrimos" y "jornadas de 60 horas en cuatro días, sin apenas descanso".

Entre las que ha considerado las causas estructurales de esta crisis, ha mencionado el abandono del mundo rural o el cierre de explotaciones agrarias y ganaderas que han perjudicado la correcta gestión de la masa forestal.

Esta situación empeora en un contexto de calentamiento global, que acentúa los incendios, cada vez más voraces, impredecibles y peligrosos.

Por todo ello, UGT ha reclamado un Pacto de Estado que tenga en cuenta los efectos del cambio climático y proteja no solo al equipo de bomberos forestales, sino también a los pequeños agricultores que pueden combatir la despoblación rural y fomentar el cuidado de los montes.

Asimismo, ha exigido una corresponsabilidad fiscal que garantice los servicios públicos, que se refuercen los medios disponibles para la extinción y, sobre todo, la prevención del fuego y que las condiciones laborales de los bomberos "estén a la altura de su necesario trabajo".

"La destrucción cíclica de cada verano solo se puede frenar con unas condiciones laborales dignas para el colectivo de bomberos forestales, junto con políticas activas de repoblación y apoyo al mundo rural, y una estrategia clara frente al cambio climático", ha finalizado el sindicato.